В Тернополе мужчина стрелял в несовершеннолетнего возле школы
Киев • УНН
В сквере Тернополя мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в несовершеннолетнего прохожего. Пострадавшего госпитализировали, стрелка задержали.
В Тернополе вечером в воскресенье, 18 октября, произошла стрельба в сквере возле 21-й школы. Об этом сообщает местный канал "20 минут", информирует УНН.
Детали
Отмечается, что, по предварительной информации патрульной полиции, мужчина, вероятно, находясь в состоянии опьянения, выстрелил в несовершеннолетнего прохожего. Пострадавшего доставили в медучреждение, стрелка задержали.
О стрельбе в сквере на ул. Лепкого, возле 21-й школы в Тернополе, 18 октября сообщили читатели. По их словам, есть один раненый. В управлении патрульной полиции в Тернопольской области подтвердили факт стрельбы. Там добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа главного управления Нацполиции в области
Указывается, что полицейские в 21:43 получили сообщение о том, что неизвестный мужчина, вероятно, в нетрезвом состоянии, произвёл выстрел в прохожего из, возможно, травматического оружия.
Нарушитель выкрикивал и вёл себя неадекватно
Она добавила, что полицейские задержали нарушителя. Патрульные находятся с несовершеннолетним пострадавшим в медучреждении, у него есть телесные повреждения.
Напомним
13 октября стало известно, что в Днепровском районе Киева мужчина стрелял в парке, проверяя исправность стартового пистолета. Его задержали, оружие изъяли.
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