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Financial Times

В Тернополе мужчина стрелял в несовершеннолетнего возле школы

Киев • УНН

 • 3126 просмотра

В сквере Тернополя мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в несовершеннолетнего прохожего. Пострадавшего госпитализировали, стрелка задержали.

В Тернополе мужчина стрелял в несовершеннолетнего возле школы

В Тернополе вечером в воскресенье, 18 октября, произошла стрельба в сквере возле 21-й школы. Об этом сообщает местный канал "20 минут", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, по предварительной информации патрульной полиции, мужчина, вероятно, находясь в состоянии опьянения, выстрелил в несовершеннолетнего прохожего. Пострадавшего доставили в медучреждение, стрелка задержали.

О стрельбе в сквере на ул. Лепкого, возле 21-й школы в Тернополе, 18 октября сообщили читатели. По их словам, есть один раненый. В управлении патрульной полиции в Тернопольской области подтвердили факт стрельбы. Там добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа главного управления Нацполиции в области

- говорится в статье.

Указывается, что полицейские в 21:43 получили сообщение о том, что неизвестный мужчина, вероятно, в нетрезвом состоянии, произвёл выстрел в прохожего из, возможно, травматического оружия.

Нарушитель выкрикивал и вёл себя неадекватно

- сообщила старшая инспекторка управления Патрульной полиции в Тернопольской области Виталия Щупляк.

Она добавила, что полицейские задержали нарушителя. Патрульные находятся с несовершеннолетним пострадавшим в медучреждении, у него есть телесные повреждения. 

Напомним

13 октября стало известно, что в Днепровском районе Киева мужчина стрелял в парке, проверяя исправность стартового пистолета. Его задержали, оружие изъяли.

В Харькове водители Hyundai и Toyota устроили стрельбу после конфликта16.10.26, 18:49 • 5666 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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