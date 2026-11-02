В Киеве нетрезвый мужчина решил пострелять с балкона ради "развлечения", его задержали - полиция

В Киеве мужчина устроил стрельбу с балкона квартиры на столичной Борщаговке, нетрезвого подозреваемого задержали. Об этом сообщили в ГУНП в Киеве 2 ноября, пишет УНН.

Киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил "развлечься" и произвел не менее пяти выстрелов из пистолета во двор дома. К счастью, обошлось без пострадавших - сообщили в полиции.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около 18:00. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спецподразделения полиции и следственно-оперативная группа.

Полицейские задержали нарушителя. Во время обыска у него изъяли пистолет травматического действия и 50 патронов к нему.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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