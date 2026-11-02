У Києві спростували повідомлення про загрозу епідемії холери, дизентерії та гепатиту А

Повідомлення про загрозу епідемії холери, дизентерії та гепатиту А в Києві не відповідають реальній епідемічній ситуації. Станом на 1 листопада в столиці не зафіксовано спалахів небезпечних інфекційних захворювань. Про це повідомили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ, пише УНН.

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Як пояснили фахівці, оцінювання потенційних епідемічних ризиків є частиною регулярної превентивної роботи та не означає прогнозування спалаху чи епідемії.

У центрі також наголосили, що відключення електроенергії та тимчасові перебої з водопостачанням самі по собі не свідчать про погіршення епідемічної ситуації.

За даними фахівців, короткочасні перебої з водопостачанням через знеструмлення насосних станцій оперативно усувають. Водночас якість питної води в столиці щодня перевіряють лабораторно.

Епідеміологи продовжують постійний нагляд за інфекційною захворюваністю та моніторинг безпечності води. Наразі епідемічні ризики в Києві оцінюють як низькі.

Епідемічні ризики в Києві наразі оцінюються як низькі: короткочасні перебої з водопостачанням через знеструмлення насосних станцій швидко усуваються, а якість питної води в місті щодня перевіряють лабораторно - йдеться у повідомленні.

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