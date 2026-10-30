Південний міст у Києві відкрили - кому і як можна їхати
Київ • УНН
Рух Південним мостом відновили однією смугою для авто до 10 тонн. У зворотному напрямку та для метро проїзд залишається обмеженим.
Південний міст у Києві частково відкрили для транспорту 30 жовтня. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у соцмережах, пише УНН.
З лівого на правий берег Києва відновили рух транспорту Південним мостом. Проїзд здійснюється однією смугою для транспортних засобів вагою до 10 тонн, зокрема легкових авто. У напрямку з правого на лівий берег рух поки залишається закритим
Нагадаємо
Південний міст у Києві після російської атаки знову відкривають для автомобілів 30 жовтня - із лівого на правий берег. Зворотний напрямок і метро поки обмежені через технічні роботи.
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