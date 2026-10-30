Південний міст у Києві відкрили - кому і як можна їхати

$45.530.0650.680.09
ukenru
11:58 • 9974 перегляди
Головнокомандувач НАТО не бачить затримок у поставках для Patriot Україні
11:20 • 11825 перегляди
Буданов про Олешки: це важлива операція, і вона має отримати продовженняPhoto
Ексклюзив
09:52 • 18651 перегляди
Розірвання шлюбу: що необхідно врахувати до звернення до суду
09:42 • 14474 перегляди
Лубінець показав перші кадри з Олешок: делегація зустрілася з місцевимиVideo
09:22 • 12155 перегляди
У Києві почали роботи задля додаткових переправ через Дніпро - міністр назвав час появи
09:13 • 12532 перегляди
Fire Point масштабує виробництво ракет "Фламінго" та ударних дронів FP-1 і FP-2 - Штілерман
08:59 • 9724 перегляди
Україна ввела санкції проти причетних до "Рассвєта" та "тіньового флоту" рф
08:22 • 11095 перегляди
По Україні можливі аварійні відключення, після атаки рф на Дніпро частково повернули світло
30 жовтня, 02:26 • 33933 перегляди
російські ракети влучили у промислове підприємство під Кременчуком
29 жовтня, 22:25 • 32228 перегляди
Атака на Київ 29 жовтня забрала життя людини, є руйнування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
76%
755мм
Популярнi новини
У Польщі поширюють ШІ-відео для розпалювання антиукраїнських настроїв - ЦПД30 жовтня, 03:30 • 8510 перегляди
Атака на Дніпро залишила без світла понад 350 тисяч абонентів30 жовтня, 04:31 • 29990 перегляди
Як прибирання впливає на енергію дому07:51 • 17704 перегляди
Ієн Маккеллен віддав шану колезі по "Людях Ікс" Патріку Стюарту і згадав їхню дружбу08:10 • 13030 перегляди
Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешок - Арахамія09:29 • 12505 перегляди
Публікації
Розірвання шлюбу: що необхідно врахувати до звернення до суду
Ексклюзив
09:52 • 18645 перегляди
Як прибирання впливає на енергію дому07:51 • 17753 перегляди
Укриття, відтермінування та нові вимоги: як Кабмін планує змінити роботу бізнесу під час повітряної тривоги29 жовтня, 19:49 • 12212 перегляди
8 найатмосферніших різдвяних ярмарків, які варто відвідатиPhoto29 жовтня, 17:55 • 31499 перегляди
Всесвітній день боротьби з інсультом: як розпізнати небезпечні симптоми, врятувати життя та запобігти хворобі29 жовтня, 17:38 • 30864 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Олешки
Херсонська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Ієн Маккеллен віддав шану колезі по "Людях Ікс" Патріку Стюарту і згадав їхню дружбу08:10 • 13065 перегляди
Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік СтюартPhoto29 жовтня, 22:56 • 26289 перегляди
У Чехії закривають пивоварню з 270-річною історією через падіння попиту на пиво29 жовтня, 14:15 • 23600 перегляди
Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC29 жовтня, 13:11 • 25039 перегляди
Журнал Life, натхненник "Таємного життя Волтера Мітті", знову відроджується29 жовтня, 10:25 • 28067 перегляди
Актуальне
Опалення
Facebook
Starlink
Fox News
МіГ-29

Південний міст у Києві відкрили - кому і як можна їхати

Київ • УНН

 • 1372 перегляди

Рух Південним мостом відновили однією смугою для авто до 10 тонн. У зворотному напрямку та для метро проїзд залишається обмеженим.

Південний міст у Києві відкрили - кому і як можна їхати

Південний міст у Києві частково відкрили для транспорту 30 жовтня. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у соцмережах, пише УНН.

З лівого на правий берег Києва відновили рух транспорту Південним мостом. Проїзд здійснюється однією смугою для транспортних засобів вагою до 10 тонн, зокрема легкових авто. У напрямку з правого на лівий берег рух поки залишається закритим

- повідомив Білошицький.

Нагадаємо

Південний міст у Києві після російської атаки знову відкривають для автомобілів 30 жовтня - із лівого на правий берег. Зворотний напрямок і метро поки обмежені через технічні роботи. 

У Києві почали роботи задля додаткових переправ через Дніпро - міністр назвав час появи30.10.26, 11:22 • 12155 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Олексій Білошицький
Південний міст (Київ)
Національна поліція України
Київ