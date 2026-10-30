У Києві почали роботи задля додаткових переправ через Дніпро - міністр назвав час появи

У Києві розпочали роботи для забезпечення додаткових мостових переправ через Дніпро. Перші мости очікуються на початку 2027 року. Про це заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник під час години запитань до уряду у ВР 30 жовтня, пише УНН.

Роботи в Києві вже розпочаті. Перші мости запрацюють на початку року - сказав Калашник.

"Часу на розкачку немає, тому ми маємо ухвалювати оперативні рішення, серед них є ухвалений проєкт урядовий, який забезпечив швидке будівництво альтернативних мостових переправ через річки, у тому числі через Дніпро. Загалом передбачається реалізація 21 мостової переправи", - наголосив міністр.

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За словами Калашника, рішення про будівництво альтернативних мостових переправ ухвалили через системні російські атаки по українських мостах.

"Протягом останнього місяця рф системно атакує мостову інфраструктуру України намагаючись порушити транспортне сполучення та логістику. Зафіксовано масовані ураження у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові", - зазначив він.

Нагадаємо

Південний міст у Києві після російської атаки знову відкривають для автомобілів 30 жовтня - із лівого на правий берег. Зворотний напрямок і метро поки обмежені через технічні роботи.