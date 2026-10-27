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Техніка

У Києві планують водні переправи через Дніпро - Кличко

Київ • УНН

 • 1804 перегляди

У Києві планують збудувати комбіновані водні переправи та під’їзні шляхи за 1 млрд грн. Рішення ухвалили на тлі ударів рф по мостах.

У Києві планують водні переправи через Дніпро - Кличко

У Києві планують звести комбіновані водні переправи через Дніпро та під’їзні шляхи до них. Столиця має виділити на проєкт 1 млрд грн. Про це повідомив 27 жовтня мер Києва Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні відбулася Рада оборони столиці. Серед питань, які розглянули, зокрема — реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та підʼїзних шляхів до них. З цією ініціативою, нагадаю, виступила держава. І уряд ухвалив відповідну постанову. Місця розміщення визначатиме військове командування, а погоджуватиме, зокрема, Київська міська військова адміністрація. Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде кошти — 1 млрд грн на цей проєкт

- повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Цю заяву Кличко зробив на тлі активізації ударів рф по мостах через Дніпро у Києві. У ніч на 27 жовтня зафіксовано ворожий удар по Південному мосту.

Коли відновлять рух на Південному мосту: ситуація на місці прильоту, фоторепортаж27.10.26, 14:37 • 15609 переглядiв

Юлія Шрамко

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