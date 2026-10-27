В Киеве планируют водные переправы через Днепр - Кличко
Киев • УНН
В Киеве планируют построить комбинированные водные переправы и подъездные пути за 1 млрд грн. Решение приняли на фоне ударов РФ по мостам.
В Киеве планируют построить комбинированные водные переправы через Днепр и подъездные пути к ним. Столица должна выделить на проект 1 млрд грн. Об этом 27 октября сообщил мэр Киева Виталий Кличко в социальных сетях, пишет УНН.
Сегодня состоялся Совет обороны столицы. Среди рассмотренных вопросов — в частности, реализация проекта строительства комбинированных водных переправ через реку Днепр и подъездных путей к ним. С этой инициативой, напомню, выступило государство. И правительство приняло соответствующее постановление. Места размещения будет определять военное командование, а согласовывать — в частности, Киевская городская военная администрация. Город же, по рекомендации правительства, найдет средства — 1 млрд грн на этот проект
Это заявление Кличко сделал на фоне активизации ударов рф по мостам через Днепр в Киеве. В ночь на 27 октября зафиксирован вражеский удар по Южному мосту.
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