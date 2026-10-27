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Когда восстановят движение по Южному мосту: ситуация на месте прилёта, фоторепортаж

Киев • УНН

 • 10000 просмотра

На Южном мосту в Киеве расчищают воронку и ремонтируют покрытие после удара РФ. Сроки восстановления движения определят после экспертизы.

Когда восстановят движение по Южному мосту: ситуация на месте прилёта, фоторепортаж
Повреждённый Южный мост Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В Киеве продолжаются работы на поврежденном в результате российского удара Южном мосту. Коммунальные службы расчищают территорию и ремонтируют дорожное покрытие. В то же время в КГГА ожидают заключений экспертов, передает УНН.

Что сейчас происходит на мосту

По словам журналиста УНН, который находится на месте происшествия, коммунальные службы ремонтируют дорожное покрытие. В то же время движение по мосту для автомобилей ограничено, поэтому люди перебираются на другую сторону пешком или на самокатах, которые пришлись весьма кстати.

В начале моста, в частности с правого берега, образовалась воронка от российского «Искандера-М», который поразил оба пути метрополитена. В настоящее время вокруг нее работают коммунальные службы: сваривают, расчищают и демонтируют последствия российской атаки

В настоящее время движение автомобилей по мосту временно ограничено. Вместо этого люди перебираются на другую сторону пешком или на самокатах.

Поврежденный Южный мост Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Когда завершат ремонт Южного моста

Сколько времени потребуется, чтобы мост снова заработал, пока неизвестно. В пресс-службе Киевской городской военной администрации сообщили в комментарии для УНН, что пока не имеют заключений экспертов, которые позволили бы оценить продолжительность работ.

Пока деталей неизвестно. По срокам эксперты также не могут сориентировать. Ожидаем от них каких-то деталей, но пока их нет

- отметили в пресс-службе КГВА.

Таким образом, точные сроки ремонта и восстановления движения станут понятны после обследования повреждений и получения заключений специалистов.

Напомним

Из-за перекрытия Южного моста в Киеве транспорт временно движется по объездным маршрутам. Подробнее о том, какими дорогами могут воспользоваться водители грузовых и легковых автомобилей, рассказал начальник Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий 

Алла Киосак

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