Когда восстановят движение по Южному мосту: ситуация на месте прилёта, фоторепортаж
Киев • УНН
На Южном мосту в Киеве расчищают воронку и ремонтируют покрытие после удара РФ. Сроки восстановления движения определят после экспертизы.
В Киеве продолжаются работы на поврежденном в результате российского удара Южном мосту. Коммунальные службы расчищают территорию и ремонтируют дорожное покрытие. В то же время в КГГА ожидают заключений экспертов, передает УНН.
Что сейчас происходит на мосту
По словам журналиста УНН, который находится на месте происшествия, коммунальные службы ремонтируют дорожное покрытие. В то же время движение по мосту для автомобилей ограничено, поэтому люди перебираются на другую сторону пешком или на самокатах, которые пришлись весьма кстати.
В начале моста, в частности с правого берега, образовалась воронка от российского «Искандера-М», который поразил оба пути метрополитена. В настоящее время вокруг нее работают коммунальные службы: сваривают, расчищают и демонтируют последствия российской атаки
В настоящее время движение автомобилей по мосту временно ограничено. Вместо этого люди перебираются на другую сторону пешком или на самокатах.
Когда завершат ремонт Южного моста
Сколько времени потребуется, чтобы мост снова заработал, пока неизвестно. В пресс-службе Киевской городской военной администрации сообщили в комментарии для УНН, что пока не имеют заключений экспертов, которые позволили бы оценить продолжительность работ.
Пока деталей неизвестно. По срокам эксперты также не могут сориентировать. Ожидаем от них каких-то деталей, но пока их нет
Таким образом, точные сроки ремонта и восстановления движения станут понятны после обследования повреждений и получения заключений специалистов.
Напомним
Из-за перекрытия Южного моста в Киеве транспорт временно движется по объездным маршрутам. Подробнее о том, какими дорогами могут воспользоваться водители грузовых и легковых автомобилей, рассказал начальник Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий