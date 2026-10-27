Коли відновлять рух на Південному мосту: ситуація на місці прильоту, фоторепортаж

У Києві тривають роботи на пошкодженому внаслідок російського удару Південному мосту. Комунальники розчищають територію та ремонтують дорожнє покриття. Водночас, у КМДА очікують на висновки експертів, передає УНН.

За словами журналіста УНН, який знаходиться на місці події, комунальні служби латають дорожнє покриття. Водночас, рух мостом для автомобілів обмежений, відтак люди перебираються на інший бік пішки або на самокатах що стали в нагоді.

На початку мосту, зокрема, з правого берега, утворилась вирва від російського Іскандера-М, що уразила обидві колії метрополітену. Наразі, навколо неї працюють комунальні служби, зварюють, розчищають та демонтують наслідки російської атаки

Наразі, рух автомобілів мостом тимчасово обмежений. Натомість, люди перебираються на інший бік пішки або на самокатах.

Пошкоджений Південний міст Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Скільки часу потрібно, аби міст знову запрацював, наразі невідомо. У пресслужбі Київської міської військової адміністрації повідомили у коментарі для УНН, що поки не мають висновків експертів, які дозволили б оцінити тривалість робіт.

Поки що деталей невідомо. За термінами експерти також не можуть зорієнтувати. Очікуємо від них якихось деталей, але наразі їх немає