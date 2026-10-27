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Південний міст у Києві перекритий: назвали маршрути об'їзду

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Через пошкодження Південного мосту рух Києвом тимчасово здійснюється об’їзними маршрутами. Для вантажівок і легковиків визначили різні шляхи.

Південний міст у Києві перекритий: назвали маршрути об'їзду
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Через перекриття Південного мосту у Києві транспорт тимчасово рухається за об’їзними маршрутами. Детальніше про те, якими дорогами можуть скористатися водії вантажних і легкових автомобілів, розповів начальник Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький 27 жовтня, передає УНН.

Деталі

"У зв’язку з перекриттям Південного мосту рух транспорту тимчасово здійснюється за об’їзними маршрутами", – йдеться у дописі Білошицького.

Зокрема, за його словами, для вантажівок, які рухаються з боку Бориспільської траси, передбачений маршрут через вулицю Старобориспільську. Далі потрібно їхати вулицями Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту.

Натомість, водіям легкових автомобілів пропонують об’їжджати перекриту ділянку проспектом Миколи Бажана. Звідти рух потрібно продовжити Дніпровською набережною в напрямку Дарницького мосту та мосту Патона.

Нагадаємо

У ніч на 27 жовтня росія вдарила по Південному мосту у Києві. Фахівці оцінюють пошкодження Південного мосту. Рух мостом і метро між "Осокорками" та "Червоним хутором" призупинено.

Алла Кіосак

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