Південний міст у Києві перекритий: назвали маршрути об'їзду
Київ • УНН
Через пошкодження Південного мосту рух Києвом тимчасово здійснюється об’їзними маршрутами. Для вантажівок і легковиків визначили різні шляхи.
Через перекриття Південного мосту у Києві транспорт тимчасово рухається за об’їзними маршрутами. Детальніше про те, якими дорогами можуть скористатися водії вантажних і легкових автомобілів, розповів начальник Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький 27 жовтня, передає УНН.
Деталі
"У зв’язку з перекриттям Південного мосту рух транспорту тимчасово здійснюється за об’їзними маршрутами", – йдеться у дописі Білошицького.
Зокрема, за його словами, для вантажівок, які рухаються з боку Бориспільської траси, передбачений маршрут через вулицю Старобориспільську. Далі потрібно їхати вулицями Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту.
Натомість, водіям легкових автомобілів пропонують об’їжджати перекриту ділянку проспектом Миколи Бажана. Звідти рух потрібно продовжити Дніпровською набережною в напрямку Дарницького мосту та мосту Патона.
Нагадаємо
У ніч на 27 жовтня росія вдарила по Південному мосту у Києві. Фахівці оцінюють пошкодження Південного мосту. Рух мостом і метро між "Осокорками" та "Червоним хутором" призупинено.