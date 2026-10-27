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Южный мост в Киеве перекрыт: названы маршруты объезда

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Из-за повреждения Южного моста движение по Киеву временно осуществляется по объездным маршрутам. Для грузовиков и легковых автомобилей определены разные пути.

Южный мост в Киеве перекрыт: названы маршруты объезда
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Из-за перекрытия Южного моста в Киеве транспорт временно движется по объездным маршрутам. Подробнее о том, какими дорогами могут воспользоваться водители грузовых и легковых автомобилей, 27 октября рассказал начальник Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий, передает УНН.

Детали

"В связи с перекрытием Южного моста движение транспорта временно осуществляется по объездным маршрутам", — говорится в сообщении Белошицкого.

В частности, по его словам, для грузовиков, которые движутся со стороны Бориспольской трассы, предусмотрен маршрут через улицу Старобориспольскую. Далее нужно ехать по улицам Бориспольской и Привокзальной в направлении Дарницкого моста.

В свою очередь, водителям легковых автомобилей предлагают объезжать перекрытый участок по проспекту Николая Бажана. Оттуда движение нужно продолжить по Днепровской набережной в направлении Дарницкого моста и моста Патона.

Напомним

В ночь на 27 октября россия ударила по Южному мосту в Киеве. Специалисты оценивают повреждения Южного моста. Движение по мосту и метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор" приостановлено.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Взрывы
Мост Патона (Киев)
Алексей Белошицкий
Южный мост (Киев)
Дорожно-транспортное происшествие
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Киев