Южный мост в Киеве перекрыт: названы маршруты объезда

Лидеры Финляндии и Норвегии переговорили с путиным о переговорах и созвонились с Зеленским

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Киев стал основным направлением ночного удара рф, часть баллистики обезвредили - подробности от ВС ВСУ

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