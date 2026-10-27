Південний міст у Києві після удару рф - Кличко показав наслідки
Київ • УНН
Фахівці оцінюють пошкодження Південного мосту, рух ним і метро між «Осокорками» та «Червоним хутором» призупинено. У Києві загинула одна людина, 15 постраждали.
На Південному мосту у Києві після російського удару у ніч на 27 жовтня оцінюють ступінь пошкоджень. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, показавши наслідки, пише УНН.
На Південному мосту фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий. Рух поїздів між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" на зеленій гілці метро теж призупинений
Де ще є пошкодження через атаку рф у Києві
За даними ДСНС, наслідки російських атак на ранок 27 жовтня фіксують у щонайменше двох районах Києва:
- уночі проти 27 жовтня в Оболонському районі виникли дві пожежі в нежитлових будівлях. Рятувальники їх ліквідували. Відомо про двох постраждалих;
- увечері 26 жовтня в Деснянському районі пошкоджено корпус університету, гуртожитки, житлові будинки та три автомобілі. Також частково зруйновано нежитлову будівлю.
"Унаслідок атак загинула 1 людина, ще 15 постраждали", - повідомили у ДСНС.
Вночі росія атакувала Київ, Харків, Запоріжжя та Дніпропетровщину: є загиблі, поранені та руйнування27.10.26, 07:26 • 23856 переглядiв