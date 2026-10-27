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Южный мост в Киеве после удара рф - Кличко показал последствия

Киев • УНН

 • 3646 просмотра

Специалисты оценивают повреждения Южного моста, движение по нему и метро между «Осокорками» и «Красным хутором» приостановлено. В Киеве погиб один человек, 15 пострадали.

Южный мост в Киеве после удара рф - Кличко показал последствия
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

На Южном мосту в Киеве после российского удара в ночь на 27 октября оценивают степень повреждений. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, показав последствия, пишет УНН.

На Южном мосту специалисты оценивают степень повреждений. Движение по мосту в настоящее время закрыто. Движение поездов между станциями "Осокорки" – "Красный хутор" на зелёной ветке метро также приостановлено

- отметил Кличко.

Где ещё есть повреждения из-за атаки рф в Киеве

По данным ГСЧС, последствия российских атак утром 27 октября фиксируют как минимум в двух районах Киева:

  • в ночь на 27 октября в Оболонском районе возникли два пожара в нежилых зданиях. Спасатели их ликвидировали. Известно о двух пострадавших;
    • вечером 26 октября в Деснянском районе повреждены корпус университета, общежития, жилые дома и три автомобиля. Также частично разрушено нежилое здание.

      "В результате атак погиб 1 человек, ещё 15 пострадали", - сообщили в ГСЧС.

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      Юлия Шрамко

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