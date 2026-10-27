Южный мост в Киеве после удара рф - Кличко показал последствия
Киев • УНН
Специалисты оценивают повреждения Южного моста, движение по нему и метро между «Осокорками» и «Красным хутором» приостановлено. В Киеве погиб один человек, 15 пострадали.
На Южном мосту в Киеве после российского удара в ночь на 27 октября оценивают степень повреждений. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, показав последствия, пишет УНН.
На Южном мосту специалисты оценивают степень повреждений. Движение по мосту в настоящее время закрыто. Движение поездов между станциями "Осокорки" – "Красный хутор" на зелёной ветке метро также приостановлено
Где ещё есть повреждения из-за атаки рф в Киеве
По данным ГСЧС, последствия российских атак утром 27 октября фиксируют как минимум в двух районах Киева:
- в ночь на 27 октября в Оболонском районе возникли два пожара в нежилых зданиях. Спасатели их ликвидировали. Известно о двух пострадавших;
- вечером 26 октября в Деснянском районе повреждены корпус университета, общежития, жилые дома и три автомобиля. Также частично разрушено нежилое здание.
"В результате атак погиб 1 человек, ещё 15 пострадали", - сообщили в ГСЧС.
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