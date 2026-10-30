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В Киеве начали работы по созданию дополнительных переправ через Днепр - министр назвал сроки их появления

Киев • УНН

 • 7056 просмотра

В Киеве начались работы по созданию дополнительных мостовых переправ через Днепр. Первые из 21 запланированной переправы ожидаются в начале 2027 года.

В Киеве начали работы по созданию дополнительных переправ через Днепр - министр назвал сроки их появления

В Киеве начались работы по обеспечению дополнительных мостовых переправ через Днепр. Первые мосты ожидаются в начале 2027 года. Об этом заявил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник во время часа вопросов к правительству в ВР 30 октября, пишет УНН.

Работы в Киеве уже начались. Первые мосты заработают в начале года

- сказал Калашник.

"Времени на раскачку нет, поэтому мы должны принимать оперативные решения, среди них — утверждённый правительством проект, который обеспечил быстрое строительство альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр. В целом предусматривается реализация 21 мостовой переправы", - подчеркнул министр. 

В Киеве планируют водные переправы через Днепр - Кличко27.10.26, 16:28 • 4638 просмотров

По словам Калашника, решение о строительстве альтернативных мостовых переправ приняли из-за систематических российских атак на украинские мосты.

"В течение последнего месяца рф систематически атакует мостовую инфраструктуру Украины, пытаясь нарушить транспортное сообщение и логистику. Зафиксированы массированные поражения в Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове", - отметил он.

Напомним

Южный мост в Киеве после российской атаки снова открывают для автомобилей 30 октября — с левого на правый берег. Обратное направление и метро пока ограничены из-за технических работ. 

Алла Киосак

ОбществоЭкономикаКиев
Мост Патона (Киев)
Калашник Николай Владимирович
Южный мост (Киев)
Мост Метро (Киев)
Киев