В Киеве начали работы по созданию дополнительных переправ через Днепр - министр назвал сроки их появления

В Киеве начались работы по обеспечению дополнительных мостовых переправ через Днепр. Первые мосты ожидаются в начале 2027 года. Об этом заявил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник во время часа вопросов к правительству в ВР 30 октября, пишет УНН.

Работы в Киеве уже начались. Первые мосты заработают в начале года - сказал Калашник.

"Времени на раскачку нет, поэтому мы должны принимать оперативные решения, среди них — утверждённый правительством проект, который обеспечил быстрое строительство альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр. В целом предусматривается реализация 21 мостовой переправы", - подчеркнул министр.

В Киеве планируют водные переправы через Днепр - Кличко

По словам Калашника, решение о строительстве альтернативных мостовых переправ приняли из-за систематических российских атак на украинские мосты.

"В течение последнего месяца рф систематически атакует мостовую инфраструктуру Украины, пытаясь нарушить транспортное сообщение и логистику. Зафиксированы массированные поражения в Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове", - отметил он.

Напомним

Южный мост в Киеве после российской атаки снова открывают для автомобилей 30 октября — с левого на правый берег. Обратное направление и метро пока ограничены из-за технических работ.