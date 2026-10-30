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Південний міст у Києві знову відкривають - для яких авто і що з метро

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Із 30 жовтня рух однією смугою відновлюють із лівого на правий берег. Зворотний напрямок і метро поки обмежені через технічні роботи.

Південний міст у Києві знову відкривають - для яких авто і що з метро

Південний міст у Києві після російської атаки знову відкривають для автомобілів 30 жовтня - із лівого на правий берег. Про це УНН пише з посиланням на КМДА.

Сьогодні відновлюється рух автомобілів Південним мостом із лівого на правий берег. Із 30 жовтня на Південному мосту поступово відновлюється рух автомобільного транспорту з лівого на правий берег столиці

- повідомили у КМДА.

Для яких автомобілів відкривають рух

Спочатку проїзд буде дозволено однією смугою для транспортних засобів вагою до 10 тонн, зокрема легкових авто

- зазначили у КМДА.

Відповідне рішення, як вказано, ухвалили за результатами технічного обстеження мосту й висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

Які ще обмеження і що з метро

"У напрямку з правого на лівий берег рух поки залишається закритим. На цій ділянці тривають технічні роботи. Про відновлення руху повідомимо додатково", - повідомили у КМДА.

Паралельно, як зазначається, "фахівці профільних комунальних підприємств спільно з науковцями опрацьовують технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій Південного мосту, зокрема тих, що забезпечують роботу метрополітену".

"Просимо водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів", - наголосили у КМДА.

Кияни пересідають на самокати через перекритий Південний міст29.10.26, 12:49 • 5452 перегляди

Юлія Шрамко

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