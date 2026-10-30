Південний міст у Києві знову відкривають - для яких авто і що з метро
Київ • УНН
Із 30 жовтня рух однією смугою відновлюють із лівого на правий берег. Зворотний напрямок і метро поки обмежені через технічні роботи.
Південний міст у Києві після російської атаки знову відкривають для автомобілів 30 жовтня - із лівого на правий берег. Про це УНН пише з посиланням на КМДА.
Сьогодні відновлюється рух автомобілів Південним мостом із лівого на правий берег. Із 30 жовтня на Південному мосту поступово відновлюється рух автомобільного транспорту з лівого на правий берег столиці
Для яких автомобілів відкривають рух
Спочатку проїзд буде дозволено однією смугою для транспортних засобів вагою до 10 тонн, зокрема легкових авто
Відповідне рішення, як вказано, ухвалили за результатами технічного обстеження мосту й висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.
Які ще обмеження і що з метро
"У напрямку з правого на лівий берег рух поки залишається закритим. На цій ділянці тривають технічні роботи. Про відновлення руху повідомимо додатково", - повідомили у КМДА.
Паралельно, як зазначається, "фахівці профільних комунальних підприємств спільно з науковцями опрацьовують технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій Південного мосту, зокрема тих, що забезпечують роботу метрополітену".
"Просимо водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів", - наголосили у КМДА.
Кияни пересідають на самокати через перекритий Південний міст29.10.26, 12:49 • 5452 перегляди