Кияни пересідають на самокати через перекритий Південний міст

У Києві місцеві жителі використовують орендні електросамокати та велосипеди, щоб дістатися між станціями метро "Осокорки" та "Видубичі" через перекритий для автомобілів Південний міст після російських ударів. Поїздка на самокаті коштує 60-70 гривень. Про це повідомила громадська організація "Пасажири Києва" 29 жовтня, передає УНН.

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"Кияни активізували використання орендних електросамокатів між станціями метро Осокорки та Видубичі. Проїхати перекритий для автівок Південний міст на електросамокаті можна за 10 хвилин, заплативши за послугу 60-70 гривень. Водночас, на проходження пішки цієї дистанції в 4 кілометри можна витратити до 1 години. Наразі на мосту зі сторони метро Видубичі пару десятків самокатів компанії Bolt і лише один від Bike Now. Тут також на місці працював фахівець Bolt, який замінював акумулятори", – йдеться у дописі.

Крім того, за спостереженнями громадської організації, люди поруч облаштували імпровізовану велопарковку. Зокрема, власники залишають велосипеди, пристібаючи їх замками до елементів огородження. Ймовірно, після завершення робочого дня вони використовують їх, щоб дістатися додому через міст.

"Ми поговорили з деякими користувачами самокатів і вони були задоволені такою швидкою та дешевою поїздкою. Популярність такого човникового переміщення на самокатах зростає зокрема й через безпеку пересування – адже поруч смугами не їдуть на великій швидкості автомобілі. Тому зараз велосипеди та електросамокати зручний, доволі безпечний та точно вигідніший за таксі спосіб переміщення між берегами міста", – сказано у дописі.

За цих умов "Пасажири Києва" закликали представників Дептрансу КМДА та Київавтодору на потребу тимчасово зняти хоча б одну секцію відбійника, щоб люди, які приїхали на самокатах, не були вимушені перелазити через високі відбійники і забруднюватись, а також прибрати сміття на гвинтових сходах, якими почали активно користуватись кияни.

Нагадаємо

Із 27 жовтня до 1 листопада частково обмежуватимуть рух Південним мостом, поки ремонтуватимуть покриття. Рух у бік лівого берега здійснюватиметься лише першою смугою.