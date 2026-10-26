У Києві до 1 листопада обмежать рух Південним мостом - що відомо

Із 27 жовтня до 1 листопада частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Про це повідомляють у КП "Київавтошляхміст", пише УНН.

Починаючи із 7:00 27 жовтня і до 17:00 1 листопада фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді в сторону проспекту Миколи Бажана у напрямку з правого на лівий берег р. Дніпро - йдеться у повідомленні.

Спеціалісти працюватимуть на третій та частково другій смугах. Під час ремонту проїзд транспорту буде організовано лише першою смугою.

Водіїв закликають заздалегідь враховувати тимчасові обмеження під час планування своїх маршрутів.

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