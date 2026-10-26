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В Киеве до 1 ноября ограничат движение по Южному мосту — что известно

Киев • УНН

 • 320 просмотра

С 27 октября по 1 ноября на Южном мосту будут ремонтировать покрытие. Движение в сторону левого берега будет осуществляться только по первой полосе.

В Киеве до 1 ноября ограничат движение по Южному мосту — что известно

С 27 октября по 1 ноября движение по Южному мосту будет частично ограничено. Об этом сообщают в КП «Киевавтодормост», пишет УНН.

С 7:00 27 октября до 17:00 1 ноября специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на эстакаде в сторону проспекта Николая Бажана по направлению с правого на левый берег р. Днепр

- говорится в сообщении.

Специалисты будут работать на третьей и частично второй полосах. Во время ремонта проезд транспорта будет организован только по первой полосе.

Водителей призывают заранее учитывать временные ограничения при планировании своих маршрутов.

Киевское метро изменило график "зелёной" ветки в часы пик06.10.26, 12:14 • 6798 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКиевАвто
Южный мост (Киев)
Киев