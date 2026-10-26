В Киеве до 1 ноября ограничат движение по Южному мосту — что известно
Киев • УНН
С 27 октября по 1 ноября на Южном мосту будут ремонтировать покрытие. Движение в сторону левого берега будет осуществляться только по первой полосе.
С 27 октября по 1 ноября движение по Южному мосту будет частично ограничено. Об этом сообщают в КП «Киевавтодормост», пишет УНН.
С 7:00 27 октября до 17:00 1 ноября специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на эстакаде в сторону проспекта Николая Бажана по направлению с правого на левый берег р. Днепр
Специалисты будут работать на третьей и частично второй полосах. Во время ремонта проезд транспорта будет организован только по первой полосе.
Водителей призывают заранее учитывать временные ограничения при планировании своих маршрутов.
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