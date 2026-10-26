В Киеве до 1 ноября ограничат движение по Южному мосту — что известно

С 27 октября по 1 ноября движение по Южному мосту будет частично ограничено. Об этом сообщают в КП «Киевавтодормост», пишет УНН.

С 7:00 27 октября до 17:00 1 ноября специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на эстакаде в сторону проспекта Николая Бажана по направлению с правого на левый берег р. Днепр