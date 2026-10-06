Киевское метро изменило график "зелёной" ветки в часы пик
Киев • УНН
В часы пик поезда зелёной линии будут курсировать по специальному графику из-за ограничений на Южном мосту. В остальное время будет действовать обычное расписание.
В Киеве в часы пик поезда «зелёной» линии метро будут курсировать по специальному графику. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передаёт УНН.
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Ориентировочно с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 движение поездов регулируют диспетчеры. Это связано с ограничениями на Южном мосту, где одновременно может находиться только один поезд метро. Поэтому поезда поочерёдно осуществляют оборот на станциях «Выдубичи» и «Осокорки», — говорится в сообщении.
В то же время, в другое время метро будет работать в обычном режиме.
Просим пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок
Напомним
В Киеве теперь будет работать зелёная ветка метро во время жёлтой тревоги. При красном уровне движение по наземному участку будут прекращать. Перед началом перевозок поезда совершили пробные рейсы в обоих направлениях.