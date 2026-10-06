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Київське метро змінило графік "зеленої" гілки у години пік

Київ • УНН

 • 1854 перегляди

У години пік поїзди зеленої лінії курсуватимуть за спеціальним графіком через обмеження на Південному мосту. В інший час діятиме звичайний розклад.

Київське метро змінило графік "зеленої" гілки у години пік

У Києві в години пік рух поїздів "зеленої" лінії метро курсуватимуть за спеціальним графіком. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

Орієнтовно з 7:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:00 рух поїздів регулюють диспетчери. Це пов’язано з обмеженнями на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Тому поїзди почергово здійснюють оборот на станціях "Видубичі" та "Осокорки", – йдеться у дописі.

Водночас, в інший час метро працюватиме за звичайним графіком.

Просимо пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок

- наголошують у КМДА.

Нагадаємо

У Києві тепер працюватиме зелена гілка метро під час жовтої тривоги. За червоного рівня рух наземною ділянкою припинятимуть. Перед початком перевезень поїзди здійснили пробні рейси в обох напрямках.

Алла Кіосак

СуспільствоКиїв
Південний міст (Київ)
Повітряна тривога
Київська міська державна адміністрація
Київ