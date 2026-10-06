Київське метро змінило графік "зеленої" гілки у години пік
Київ • УНН
У години пік поїзди зеленої лінії курсуватимуть за спеціальним графіком через обмеження на Південному мосту. В інший час діятиме звичайний розклад.
У Києві в години пік рух поїздів "зеленої" лінії метро курсуватимуть за спеціальним графіком. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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Орієнтовно з 7:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:00 рух поїздів регулюють диспетчери. Це пов’язано з обмеженнями на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Тому поїзди почергово здійснюють оборот на станціях "Видубичі" та "Осокорки", – йдеться у дописі.
Водночас, в інший час метро працюватиме за звичайним графіком.
Просимо пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок
Нагадаємо
У Києві тепер працюватиме зелена гілка метро під час жовтої тривоги. За червоного рівня рух наземною ділянкою припинятимуть. Перед початком перевезень поїзди здійснили пробні рейси в обох напрямках.