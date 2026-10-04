Зелена гілка метро у Києві знову перевозить пасажирів через Дніпро під час жовтого рівня загрози
Київ • УНН
Під час жовтого рівня поїзди перевозитимуть пасажирів між берегами Дніпра. За червоного рівня рух наземною ділянкою припинятимуть.
У Києві тепер працюватиме зелена гілка метро під час жовтої тривоги. Перед початком перевезень поїзди здійснили пробні рейси в обох напрямках. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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Відсьогодні поїзди "зеленої" лінії під час тривоги курсують: під час жовтого рівня загрози перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра; у разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припиняється
Водночас, за наявною інформацією, під час червоного рівня загрози, поїзди курсуватимуть на двох ділянках: "Сирець" - "Видубичі" та "Осокорки" - "Червоний Хутір".
Закликаємо пасажирів уважно стежити за оголошеннями у вагонах і на станціях та дотримуватися вказівок працівників метро
Нагадаємо
Частина київських ТРЦ із 10 вересня працюватиме під час "жовтого" рівня повітряної небезпеки.