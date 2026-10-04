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The Guardian
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Зелена гілка метро у Києві знову перевозить пасажирів через Дніпро під час жовтого рівня загрози

Київ • УНН

 • 2884 перегляди

Під час жовтого рівня поїзди перевозитимуть пасажирів між берегами Дніпра. За червоного рівня рух наземною ділянкою припинятимуть.

Зелена гілка метро у Києві знову перевозить пасажирів через Дніпро під час жовтого рівня загрози

У Києві тепер працюватиме зелена гілка метро  під час жовтої тривоги. Перед початком перевезень поїзди здійснили пробні рейси в обох напрямках. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

Відсьогодні поїзди "зеленої" лінії під час тривоги курсують: під час жовтого рівня загрози перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра; у разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припиняється

- йдеться у дописі.

Водночас, за наявною інформацією, під час червоного рівня загрози, поїзди курсуватимуть на двох ділянках: "Сирець" - "Видубичі" та "Осокорки" - "Червоний Хутір".

Закликаємо пасажирів уважно стежити за оголошеннями у вагонах і на станціях та дотримуватися вказівок працівників метро

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Частина київських ТРЦ із 10 вересня працюватиме під час "жовтого" рівня повітряної небезпеки.

Алла Кіосак

СуспільствоКиїв
Повітряна тривога
Київська міська державна адміністрація
Київ