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Киевляне пересаживаются на самокаты из-за перекрытого Южного моста

Киев • УНН

 • 1620 просмотра

Киевляне преодолевают 4 км между «Осокорками» и «Выдубичами» на самокатах за 10 минут и 60–70 гривен. Пешком путь занимает до часа.

Киевляне пересаживаются на самокаты из-за перекрытого Южного моста

В Киеве местные жители используют арендные электросамокаты и велосипеды, чтобы добраться между станциями метро "Осокорки" и "Выдубичи" через перекрытый для автомобилей Южный мост после российских ударов. Поездка на самокате стоит 60–70 гривен. Об этом сообщила общественная организация "Пассажиры Киева" 29 октября, передает УНН.

Детали

"Киевляне активизировали использование арендных электросамокатов между станциями метро Осокорки и Выдубичи. Проехать перекрытый для автомобилей Южный мост на электросамокате можно за 10 минут, заплатив за услугу 60–70 гривен. В то же время на прохождение этой дистанции в 4 километра пешком можно потратить до 1 часа. Сейчас на мосту со стороны метро Выдубичи находятся несколько десятков самокатов компании Bolt и только один от Bike Now. Здесь также работал специалист Bolt, который заменял аккумуляторы", – говорится в сообщении.

Кроме того, по наблюдениям общественной организации, люди обустроили рядом импровизированную велопарковку. В частности, владельцы оставляют велосипеды, пристегивая их замками к элементам ограждения. Вероятно, после завершения рабочего дня они используют их, чтобы добраться домой через мост.

"Мы поговорили с некоторыми пользователями самокатов, и они были довольны такой быстрой и дешевой поездкой. Популярность такого челночного перемещения на самокатах растет, в частности, и из-за безопасности передвижения – ведь рядом по полосам не едут автомобили на большой скорости. Поэтому сейчас велосипеды и электросамокаты – удобный, достаточно безопасный и точно более выгодный, чем такси, способ перемещения между берегами города", – сказано в сообщении.

В этих условиях "Пассажиры Киева" призвали представителей Дептранса КГГА и Киевавтодора временно снять хотя бы одну секцию отбойника, чтобы люди, приехавшие на самокатах, не были вынуждены перелезать через высокие отбойники и пачкаться, а также убрать мусор на винтовых лестницах, которыми киевляне начали активно пользоваться.

Напомним

С 27 октября по 1 ноября движение по Южному мосту частично ограничат пока будут ремонтировать покрытие. Движение в сторону левого берега будет осуществляться только по первой полосе.

Алла Киосак

ОбществоКиев
Южный мост (Киев)
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Киев