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Южный мост в Киеве снова открывают - для каких автомобилей и что с метро

Киев • УНН

 • 298 просмотра

С 30 октября движение по одной полосе восстанавливают с левого на правый берег. Обратное направление и метро пока ограничены из-за технических работ.

Южный мост в Киеве снова открывают - для каких автомобилей и что с метро

Южный мост в Киеве после российской атаки снова открывают для автомобилей 30 октября — с левого на правый берег. Об этом УНН пишет со ссылкой на КГГА.

Сегодня возобновляется движение автомобилей по Южному мосту с левого на правый берег. С 30 октября на Южном мосту постепенно возобновляется движение автомобильного транспорта с левого на правый берег столицы

- сообщили в КГГА.

Для каких автомобилей открывают движение

Сначала проезд будет разрешен по одной полосе для транспортных средств массой до 10 тонн, в частности легковых автомобилей

- отметили в КГГА.

Соответствующее решение, как указано, приняли по результатам технического обследования моста и выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

Какие еще ограничения и что с метро

"В направлении с правого на левый берег движение пока остается закрытым. На этом участке продолжаются технические работы. О восстановлении движения сообщим дополнительно", — сообщили в КГГА.

Параллельно, как отмечается, "специалисты профильных коммунальных предприятий совместно с учеными прорабатывают технические решения для ремонта поврежденных конструкций Южного моста, в частности тех, которые обеспечивают работу метрополитена".

"Просим водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов", — подчеркнули в КГГА.

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Юлия Шрамко

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