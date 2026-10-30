Южный мост в Киеве открыли - кому и как можно ехать
Киев • УНН
Движение по Южному мосту восстановили по одной полосе для автомобилей массой до 10 тонн. В обратном направлении и для метро проезд остается ограниченным.
Южный мост в Киеве частично открыли для транспорта 30 октября. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в соцсетях, пишет УНН.
С левого на правый берег Киева восстановили движение транспорта по Южному мосту. Проезд осуществляется по одной полосе для транспортных средств массой до 10 тонн, в частности легковых автомобилей. В направлении с правого на левый берег движение пока остается закрытым
Напомним
Южный мост в Киеве после российской атаки снова открывают для автомобилей 30 октября — с левого на правый берег. Обратное направление и метро пока ограничены из-за технических работ.
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