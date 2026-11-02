В Киеве опровергли сообщения об угрозе эпидемии холеры, дизентерии и гепатита А
Киев • УНН
В столице не зафиксировали вспышек холеры, дизентерии или гепатита А. Эпидемические риски оцениваются как низкие, воду проверяют ежедневно.
Сообщения об угрозе эпидемии холеры, дизентерии и гепатита А в Киеве не соответствуют реальной эпидемической ситуации. По состоянию на 1 ноября в столице не зафиксировано вспышек опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней Минздрава, пишет УНН.
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Как объяснили специалисты, оценка потенциальных эпидемических рисков является частью регулярной профилактической работы и не означает прогнозирования вспышки или эпидемии.
В центре также подчеркнули, что отключения электроэнергии и временные перебои с водоснабжением сами по себе не свидетельствуют об ухудшении эпидемической ситуации.
По данным специалистов, кратковременные перебои с водоснабжением из-за обесточивания насосных станций оперативно устраняются. В то же время качество питьевой воды в столице ежедневно проверяют в лаборатории.
Эпидемиологи продолжают постоянный надзор за инфекционной заболеваемостью и мониторинг безопасности воды. В настоящее время эпидемические риски в Киеве оцениваются как низкие.
Эпидемические риски в Киеве в настоящее время оцениваются как низкие: кратковременные перебои с водоснабжением из-за обесточивания насосных станций быстро устраняются, а качество питьевой воды в городе ежедневно проверяют в лаборатории
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