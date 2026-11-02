Місцями дощі і до 15° тепла - прогноз погоди на 2 листопада

В Україні 2 листопада дощ очікується лише в окремих регіонах, вдень до 15 градусів тепла. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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За прогнозом, сьогодні хмарно.

Без істотних опадів, лише вночі місцями на північному сході країни, вдень і на півдні Одещини невеликий дощ.

В Карпатах, на сході та північному сході країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 7-12°, на південному сході країни до 15°.

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