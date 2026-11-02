Місцями дощі і до 15° тепла - прогноз погоди на 2 листопада

$45.5350.68
ukenru
05:50 • 6770 перегляди
росія втратила рекордні 2 500 військових за добу, по одному кожні 35 секунд – Генштаб
05:21 • 11115 перегляди
Нічні атаки рф по регіонах України: куди бив ворог та наслідки ударівPhotoVideo
03:17 • 15916 перегляди
російська ракета "Філін", яку почали застосовувати проти України, має суттєві обмеження: що відомо про її небезпеку
02:16 • 14974 перегляди
росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень, але не досягла своїх цілей – Сибіга
01:17 • 15447 перегляди
Чим Україна може замінити дефіцитні ракети до Patriot вже цієї зими: експерти назвали можливі варіанти
2 листопада, 00:14 • 15040 перегляди
Після фейкових тривог в Україні хтось зламав російський застосунок МНС та оголосив загрозу ядерного удару по рф – АТЕШPhoto
1 листопада, 23:37 • 13674 перегляди
У російській нижньогородській області обмежили продаж бензину до 40 літрів після удару по НПЗ
1 листопада, 22:38 • 13281 перегляди
Фінляндія домагатиметься заборони на в'їзд російських спортсменів до ЄС через війну проти України
1 листопада, 21:31 • 15462 перегляди
У Києві спростували радіаційну загрозу та закликали орієнтуватися на "Київ Цифровий" і вуличну систему оповіщення
1 листопада, 20:56 • 19339 перегляди
Киянам надійшли повідомлення про ядерну та хімічну загрозу через ймовірну хакерську атаку на застосунок "Повітряна тривога"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
93%
759мм
Популярнi новини
Привиди, загадкові постаті та моторошні звуки: голлівудські зірки розповіли про свої паранормальні пригоди на Геловін1 листопада, 20:39 • 14093 перегляди
П’ять фільмів у дусі жахів, які змусять здригнутися від страхуVideo1 листопада, 21:44 • 12712 перегляди
У Болгарії на президентських виборах перемагає противниця допомоги Україні – екзитполи1 листопада, 21:58 • 13111 перегляди
"Беріть шаблі, нумо, браття!": українці вибухнули мемами після фейкових сповіщень про ядерну загрозу та вуличні боїPhoto1 листопада, 22:06 • 13946 перегляди
Відомий фітнес-блогер Ліам Фіцджеральд загинув у ДТП на мотоциклі у віці 29 років1 листопада, 23:05 • 12624 перегляди
Публікації
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю1 листопада, 13:07 • 38141 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
Ексклюзив
1 листопада, 10:55 • 44005 перегляди
Сподіваємося пройти зиму без критичних ситуацій - у Мінінфраструктури розповіли, як підготували КиївщинуPhoto31 жовтня, 12:00 • 57642 перегляди
Топ-10 рослин, які захищають оселі від негативу та невдач31 жовтня, 09:59 • 58069 перегляди
Усі сім фіналістів «Автомобіля року 2027» виявилися електрокарамиPhoto30 жовтня, 17:27 • 76309 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберт Паттінсон
Роберт Де Ніро
Марко Рубіо
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Крим
Реклама
УНН Lite
Гайді Клум з'явилася на Гелловіні без чоловіка та пояснила його несподівану відсутність05:46 • 2208 перегляди
Сьюкі Вотерхаус розкрила правду про таємне весілля з Робертом Паттінсоном05:05 • 3508 перегляди
Режисер культового фільму "Спека" Майкл Манн випадково підстрелив себе на стрільбищі в Лос-Анджелесі04:05 • 4758 перегляди
Вчені відтворили обличчя людини, яка жила 315 тисяч років тому: як виглядав один із найдавніших Homo sapiensPhoto03:05 • 5672 перегляди
У росії силовики затримували людей у костюмах банана та динозавра під час святкування Гелловіну02:05 • 6372 перегляди
Актуальне
Фільм
Золото
Соціальна мережа
The New York Times
Шахед-136

Місцями дощі і до 15° тепла - прогноз погоди на 2 листопада

Київ • УНН

 • 194 перегляди

В Україні буде хмарно, переважно без опадів. Температура вдень становитиме 7–12°, на південному сході — до 15°.

Місцями дощі і до 15° тепла - прогноз погоди на 2 листопада

В Україні 2 листопада дощ очікується лише в окремих регіонах, вдень до 15 градусів тепла. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Деталі

За прогнозом, сьогодні хмарно.

Без істотних опадів, лише вночі місцями на північному сході країни, вдень і на півдні Одещини невеликий дощ.

В Карпатах, на сході та північному сході країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 7-12°, на південному сході країни до 15°.

Спека влітку забрала в Європі рекордні 50 тисяч життів - дослідження23.10.26, 09:00 • 5211 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Одеська область
Карпати
Україна