Місцями дощі і до 15° тепла - прогноз погоди на 2 листопада
Київ • УНН
В Україні буде хмарно, переважно без опадів. Температура вдень становитиме 7–12°, на південному сході — до 15°.
В Україні 2 листопада дощ очікується лише в окремих регіонах, вдень до 15 градусів тепла. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозом, сьогодні хмарно.
Без істотних опадів, лише вночі місцями на північному сході країни, вдень і на півдні Одещини невеликий дощ.
В Карпатах, на сході та північному сході країни вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-західний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла; вдень 7-12°, на південному сході країни до 15°.
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