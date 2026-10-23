Спека влітку забрала в Європі рекордні 50 тисяч життів - дослідження

Цього літа спека забрала життя рекордних 50 000 людей у Європі, причому вчені звинувачують у двох із трьох смертей кліматичні зміни. Про це йдеться у новому дослідженні, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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Дослідники виявили, що морги та похоронні бюро були заповнені тілами з червня по серпень, на тлі того, як спека, спричинена забрудненням повітря, забрала 32 000 життів у міських районах. Спекотні дні змушували вразливі тіла перевантажуватися, а теплі ночі заважали їм відновлюватися, зазначає видання.

Дослідження показало, що "приголомшлива" кількість смертей, змодельована з використанням історичних взаємозв'язків між теплом та здоров'ям у 854 містах, була найгіршою за всю історію спостережень. Спекотна погода, що характеризувалася невпинними хвилями спеки, забрала життя майже вдвічі більше людей, ніж у кожному з двох наступних найнебезпечніших років.

"У певному сенсі абсолютна кількість смертей, пов’язаних зі спекою, оцінена у 854 міських районах, справді вражає, – сказав Малкольм Містрі, науковець з питань клімату та здоров’я Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, який є співавтором дослідження. - Але, можливо, ще більш тривожною є частка цих смертей, яку ми пов’язуємо з антропогенною зміною клімату".

Дослідження показало, що частка смертей через кліматичні зміни зросла з приблизно 40% на початку століття до 65% цього літа.

Люди найбільше помирали від спеки на Мальті, в Італії та Угорщині, тоді як абсолютна кількість смертей була найбільшою в Італії, Франції, Іспанії, Німеччині та Великій Британії. Оскільки у свідоцтвах про смерть рідко фіксуються фактори, що сприяють цьому, – такі як небезпечні температури, які виводять жертву інсульту або пацієнта з раком легень за межі можливостей, – сім’ї рідко знають, що спека та діяльність людини прискорили смерть їхніх родичів, зазначає видання.

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