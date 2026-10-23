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Жара летом унесла в Европе рекордные 50 тысяч жизней - исследование

Киев • УНН

 • 1864 просмотра

Исследователи оценивают число смертей в Европе из-за летней жары в 50 тысяч, 65% из них связывают с изменением климата. Больше всего погибших — в Италии.

Жара летом унесла в Европе рекордные 50 тысяч жизней - исследование

Этим летом жара унесла жизни рекордных 50 000 человек в Европе, причем ученые считают, что изменение климата стало причиной двух из трех смертей. Об этом говорится в новом исследовании, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Исследователи обнаружили, что морги и похоронные бюро были переполнены телами с июня по август — на фоне того, как жара, вызванная загрязнением воздуха, унесла 32 000 жизней в городских районах. Жаркие дни заставляли уязвимые организмы работать на пределе, а теплые ночи мешали им восстанавливаться, отмечает издание.

Исследование показало, что "ошеломляющее" количество смертей, смоделированное с использованием исторических взаимосвязей между жарой и здоровьем в 854 городах, было самым высоким за всю историю наблюдений. Жаркая погода, характеризовавшаяся непрекращающимися волнами жары, унесла жизни почти вдвое большего числа людей, чем в каждом из двух следующих наиболее опасных годов.

"В некотором смысле абсолютное количество смертей, связанных с жарой, оцененное в 854 городских районах, действительно поражает, — сказал Малкольм Мистри, ученый в области климата и здоровья Лондонской школы гигиены и тропической медицины, соавтор исследования. — Но, возможно, еще более тревожной является доля этих смертей, которую мы связываем с антропогенным изменением климата".

Исследование показало, что доля смертей из-за изменения климата выросла примерно с 40% в начале века до 65% этим летом.

Больше всего людей умирало от жары на Мальте, в Италии и Венгрии, тогда как абсолютное число смертей было наибольшим в Италии, Франции, Испании, Германии и Великобритании. Поскольку в свидетельствах о смерти редко фиксируются способствующие этому факторы — такие как опасные температуры, которые лишают жертву инсульта или пациента с раком легких последних резервов организма, — семьи редко знают, что жара и деятельность человека ускорили смерть их родственников, отмечает издание.

Мир готовится к рекордному Эль-Ниньо — учёные предупредили об экстремальной жаре, наводнениях и экономических потерях09.10.26, 02:58 • 14622 просмотра

Юлия Шрамко

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