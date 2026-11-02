Местами дожди и до 15° тепла - прогноз погоды на 2 ноября
Киев • УНН
В Украине будет облачно, преимущественно без осадков. Температура днём составит 7–12°, на юго-востоке — до 15°.
В Украине 2 ноября дождь ожидается лишь в отдельных регионах, днём до 15 градусов тепла. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу, сегодня облачно.
Без существенных осадков, лишь ночью местами на северо-востоке страны, днём и на юге Одесской области небольшой дождь.
В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный, в южной части северо-восточный, 5–10 м/с.
Температура ночью 2–7° тепла; днём 7–12°, на юго-востоке страны до 15°.
Жара летом унесла в Европе рекордные 50 тысяч жизней - исследование23.10.26, 09:00 • 5215 просмотров