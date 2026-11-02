Местами дожди и до 15° тепла - прогноз погоды на 2 ноября

В Украине 2 ноября дождь ожидается лишь в отдельных регионах, днём до 15 градусов тепла. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

По прогнозу, сегодня облачно.

Без существенных осадков, лишь ночью местами на северо-востоке страны, днём и на юге Одесской области небольшой дождь.

В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, в южной части северо-восточный, 5–10 м/с.

Температура ночью 2–7° тепла; днём 7–12°, на юго-востоке страны до 15°.

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