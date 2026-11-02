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The New York Times
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У самарській області втретє за останній час атакували важливий об'єкт нафтопровідної інфраструктури

Київ • УНН

 • 3698 перегляди

У селищі просвєт атакували ЛВДС «самара», важливий об’єкт нафтопровідної інфраструктури рф. Наслідки удару офіційно не підтверджені.

У самарській області втретє за останній час атакували важливий об'єкт нафтопровідної інфраструктури

У селищі просвєт самарської області рф повідомили про чергову атаку на лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "самара". Це вже третій удар по об'єкту за останній час. Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер", пише УНН.

Деталі

Станція є важливою частиною системи магістральних нафто- та нафтопродуктопроводів росії. Вона забезпечує управління транспортуванням нафти й нафтопродуктів.

Зокрема, ЛВДС координує роботу кількох нафтоперекачувальних станцій, контролює прилади обліку та обслуговує великі резервуарні парки для приймання, накопичення й відвантаження нафтопродуктів.

Що відомо про наслідки атаки

Станція також відповідає за контроль окремих ділянок трубопроводів і передавання диспетчерських даних.

За інформацією "Кримського вітру", об'єкт атакували вже втретє за останній час.

Водночас масштаби можливих пошкоджень, наявність пожежі та вплив атаки на роботу нафтопровідної системи наразі невідомі. Офіційного підтвердження наслідків удару немає.

Атаки України за три дні вивели з ладу 10% нафтопереробки рф - дані OSINT-розвідки01.11.26, 15:51 • 28417 переглядiв

Степан Гафтко

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