В Самарской области в третий раз за последнее время атаковали важный объект нефтепроводной инфраструктуры

В посёлке Просвет Самарской области РФ сообщили об очередной атаке на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Самара». Это уже третий удар по объекту за последнее время. Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымский ветер», пишет УНН.

Детали

Станция является важной частью системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов России. Она обеспечивает управление транспортировкой нефти и нефтепродуктов.

В частности, ЛПДС координирует работу нескольких нефтеперекачивающих станций, контролирует приборы учёта и обслуживает крупные резервуарные парки для приёма, накопления и отгрузки нефтепродуктов.

Что известно о последствиях атаки

Станция также отвечает за контроль отдельных участков трубопроводов и передачу диспетчерских данных.

По информации «Крымского ветра», объект атаковали уже в третий раз за последнее время.

В то же время масштабы возможных повреждений, наличие пожара и влияние атаки на работу нефтепроводной системы пока неизвестны. Официального подтверждения последствий удара нет.

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