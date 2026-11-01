Атаки Украины за три дня вывели из строя 10% нефтепереработки рф - данные OSINT-разведки

$45.530.0650.680.09
ukenru
13:51 • 7938 просмотра
Атаки Украины за три дня вывели из строя 10% нефтепереработки рф - данные OSINT-разведкиPhoto
13:22 • 9686 просмотра
россия потеряла рекордные 54 400 военнослужащих за октябрь - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
10:55 • 19042 просмотра
Астрологический прогноз на 2–8 ноября 2026 года: громкие заявления мировых лидеров, дипломатические возможности и напряжённые дни для Украины
10:25 • 15799 просмотра
Тактика боёв в газопроводах: почему это важно в российско-украинской войне
09:29 • 16239 просмотра
рф перенаправляет экспорт зерна в Арктику из-за проблем в Чёрном море - FT
1 ноября, 02:37 • 34661 просмотра
"Без проблем": Трамп заявил о готовности пригласить Зеленского на саммит G20
1 ноября, 00:53 • 34865 просмотра
Гуманитарная миссия в Олешках завершилась: жители уже в Украине — ЛубинецVideo
31 октября, 23:52 • 25237 просмотра
"Получают поддержку армии российских ботов": Туск заявил о вмешательстве РФ в конфликт в Польше
31 октября, 23:23 • 22796 просмотра
Авиаудар уничтожил здание исполкома в центре Краматорска
31 октября, 21:28 • 24517 просмотра
Атака РФ на Киев: в Деснянском районе загорелась парковкаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярные новости
Украину 1 ноября накроет облачность, в Киеве ожидаются дождиPhoto1 ноября, 04:56 • 7118 просмотра
Трамп опроверг версию ФБР об атаке КНДР на криптобиржу Binance1 ноября, 05:29 • 10063 просмотра
После ночных атак российское Кстово с НПЗ стало похожим на сказочный Мордор из «Властелина колец»Photo1 ноября, 06:54 • 16049 просмотра
Fire Point подтвердила поражение Кстовского НПЗ - одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россииPhoto09:54 • 9170 просмотра
Как правильно обрезать смородину осенью: пять шагов для здорового куста и хорошего урожая13:07 • 7286 просмотра
публикации
Как правильно обрезать смородину осенью: пять шагов для здорового куста и хорошего урожая13:07 • 7498 просмотра
Астрологический прогноз на 2–8 ноября 2026 года: громкие заявления мировых лидеров, дипломатические возможности и напряжённые дни для Украины
Эксклюзив
10:55 • 19043 просмотра
Надеемся пройти зиму без критических ситуаций - в Мининфраструктуры рассказали, как подготовили Киевскую областьPhoto31 октября, 12:00 • 42229 просмотра
Топ-10 растений, которые защищают дома от негатива и неудач31 октября, 09:59 • 42786 просмотра
Все семь финалистов «Автомобиля года — 2027» оказались электромобилямиPhoto30 октября, 17:27 • 62484 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Житомирская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
После ночных атак российское Кстово с НПЗ стало похожим на сказочный Мордор из «Властелина колец»Photo1 ноября, 06:54 • 16151 просмотра
Coachella-2027: названы все три хедлайнера31 октября, 14:02 • 22282 просмотра
Звезда "Жестоких игр" Сельма Блэр извинилась после задержания из-за инцидента в самолётеVideo31 октября, 13:56 • 20859 просмотра
Мелания попросила Трампа больше не танцевать на сцене31 октября, 12:36 • 24331 просмотра
Из новой Call of Duty после критики вырежут кадры трагедии в Сеуле31 октября, 10:28 • 24212 просмотра
Актуальное
The New York Times
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Financial Times
Техника

Атаки Украины за три дня вывели из строя 10% нефтепереработки рф - данные OSINT-разведки

Киев • УНН

 • 7942 просмотра

За три дня атакованы три российских НПЗ с суммарной мощностью около 33 млн тонн нефти в год. Это около 10% мощностей рф.

Атаки Украины за три дня вывели из строя 10% нефтепереработки рф - данные OSINT-разведки

За три дня атакам подверглись три российских НПЗ, а их суммарная годовая мощность составляет около 33 млн тонн нефти, что эквивалентно примерно 10% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора. Об этом сообщает Telegram-паблик Dnipro Osint (Гарбуз), передает УНН.

Детали

Минус 10% российской нефтепереработки за 3 дня. Так завершилось так называемое "энергетическое перемирие". Украина пошла на уступки и в течение двух недель воздерживалась от ударов по российским НПЗ по просьбе администрации президента США. россия же свой террор не прекратила. российские "Герани" и ракеты продолжали убивать украинцев, оставлять их без света, воды и тепла. Суммарная годовая мощность трех атакованных НПЗ - Кстовского, Новокуйбышевского и "Башнефть-Новойл" - составляет около 33 млн тонн нефти, или 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей россии

- говорится в сообщении.

По информации ведомства, атаки довольно масштабные. В результате одного удара из строя выходят сразу несколько технологических установок, в частности первичной и вторичной переработки нефти.

Дышите глубже

- говорится в сообщении.

Напомним

В Уфе сообщили о пожаре на НПЗ "Башнефть-Новойл" после вероятной атаки. Предприятие входит в комплекс "Башнефти".

Алла Киосак

Война в УкраинеЭкономикаНовости Мира
Пожары
Война в Украине
Украина