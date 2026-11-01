Атаки Украины за три дня вывели из строя 10% нефтепереработки рф - данные OSINT-разведки

За три дня атакам подверглись три российских НПЗ, а их суммарная годовая мощность составляет около 33 млн тонн нефти, что эквивалентно примерно 10% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора. Об этом сообщает Telegram-паблик Dnipro Osint (Гарбуз), передает УНН.

Минус 10% российской нефтепереработки за 3 дня. Так завершилось так называемое "энергетическое перемирие". Украина пошла на уступки и в течение двух недель воздерживалась от ударов по российским НПЗ по просьбе администрации президента США. россия же свой террор не прекратила. российские "Герани" и ракеты продолжали убивать украинцев, оставлять их без света, воды и тепла. Суммарная годовая мощность трех атакованных НПЗ - Кстовского, Новокуйбышевского и "Башнефть-Новойл" - составляет около 33 млн тонн нефти, или 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей россии