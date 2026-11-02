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Золото

Китай збільшив розвідані запаси ренію на понад 200% та виявив великі поклади золота й нікелю

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Переоцінка 17 мінералів у Китаї виявила значне зростання запасів ренію, золота й нікелю. Також відкрито нове родовище циркону.

Китай збільшив розвідані запаси ренію на понад 200% та виявив великі поклади золота й нікелю

У Китаї за результатами масштабної переоцінки родовищ зафіксували значне збільшення розвіданих запасів стратегічних мінералів. Зокрема, запаси ренію зросли більш ніж на 200%, а золота й нікелю – на обсяги, еквівалентні десяткам великих родовищ. Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Міністерство природних ресурсів КНР, пише УНН.

Деталі

За даними відомства, приріст запасів золота відповідає 50 великим родовищам, а нікелю – 30. Запаси галію, індію, танталу та ванадію також суттєво збільшилися

Дослідження тривало рік і охопило 17 стратегічних мінералів на понад 1800 рудниках і гірничодобувних ділянках. До робіт залучили близько 2000 фахівців зі 100 організацій у 27 регіонах країни.

Китай знайшов нове джерело стратегічного цирконію

Окремо китайські геологи повідомили про виявлення нового типу розсипного родовища циркону в районі Байчен у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Відкриття може збільшити внутрішні постачання циркону та зменшити залежність Китаю від його імпорту.

Цирконій використовують в атомній енергетиці та аерокосмічній промисловості. Реній також має стратегічне значення, оскільки входить до складу жароміцних сплавів для реактивних двигунів.

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Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Золото
Китай