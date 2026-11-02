Китай увеличил разведанные запасы рения более чем на 200% и обнаружил крупные залежи золота и никеля
Киев • УНН
Переоценка 17 видов полезных ископаемых в Китае выявила значительный рост запасов рения, золота и никеля. Также обнаружено новое месторождение циркона.
В Китае по результатам масштабной переоценки месторождений зафиксировали значительное увеличение разведанных запасов стратегических минералов. В частности, запасы рения выросли более чем на 200%, а золота и никеля — на объёмы, эквивалентные десяткам крупных месторождений. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство природных ресурсов КНР, пишет УНН.
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По данным ведомства, прирост запасов золота соответствует 50 крупным месторождениям, а никеля — 30. Запасы галлия, индия, тантала и ванадия также существенно увеличились
Исследование продолжалось год и охватило 17 стратегических минералов на более чем 1800 рудниках и горнодобывающих участках. К работам привлекли около 2000 специалистов из 100 организаций в 27 регионах страны.
Китай нашёл новый источник стратегического циркония
Отдельно китайские геологи сообщили об обнаружении нового типа россыпного месторождения циркона в районе Байчэн в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Открытие может увеличить внутренние поставки циркона и уменьшить зависимость Китая от его импорта.
Цирконий используют в атомной энергетике и аэрокосмической промышленности. Рений также имеет стратегическое значение, поскольку входит в состав жаропрочных сплавов для реактивных двигателей.
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