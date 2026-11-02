Китай увеличил разведанные запасы рения более чем на 200% и обнаружил крупные залежи золота и никеля

В Китае по результатам масштабной переоценки месторождений зафиксировали значительное увеличение разведанных запасов стратегических минералов. В частности, запасы рения выросли более чем на 200%, а золота и никеля — на объёмы, эквивалентные десяткам крупных месторождений. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство природных ресурсов КНР, пишет УНН.

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По данным ведомства, прирост запасов золота соответствует 50 крупным месторождениям, а никеля — 30. Запасы галлия, индия, тантала и ванадия также существенно увеличились

Исследование продолжалось год и охватило 17 стратегических минералов на более чем 1800 рудниках и горнодобывающих участках. К работам привлекли около 2000 специалистов из 100 организаций в 27 регионах страны.

Китай нашёл новый источник стратегического циркония

Отдельно китайские геологи сообщили об обнаружении нового типа россыпного месторождения циркона в районе Байчэн в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Открытие может увеличить внутренние поставки циркона и уменьшить зависимость Китая от его импорта.

Цирконий используют в атомной энергетике и аэрокосмической промышленности. Рений также имеет стратегическое значение, поскольку входит в состав жаропрочных сплавов для реактивных двигателей.

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