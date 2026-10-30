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Газ в Европе подскочил выше €100 из-за риска возобновления войны с Ираном

Киев • УНН

 • 1542 просмотра

Европейские фьючерсы на газ выросли до 103,16 евро за МВт·ч из-за геополитических рисков и низких запасов. Хранилища заполнены на 75%.

Газ в Европе подскочил выше €100 из-за риска возобновления войны с Ираном

Европейские цены на природный газ возобновили рост выше 100 евро за мегаватт-час на фоне опасений, что США могут возобновить боевые действия против Ирана, что потенциально может продлить перебои с поставками в регионе. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Фьючерсы на газ в Нидерландах с поставкой в декабре, самый активно торгуемый контракт, подскочили более чем на 5% в пятницу, 30 октября, после кратковременного снижения на предыдущей сессии. Базовые контракты демонстрировали рост примерно на 42% в месячном выражении, что является крупнейшим подобным ростом с марта, сразу после начала войны с Ираном.

Сочетание ряда факторов привело к резкому росту цен в этом месяце, включая похолодание и растущий спрос на отопление на фоне того, что трейдеры начали использовать зимние запасы топлива, которые уже находятся на сезонном минимуме.

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Геополитические риски усилили повышательное давление на фоне растущих опасений, что США могут возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов на следующей неделе.

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В четверг, 29 октября, высокопоставленный американский командующий проинформировал президента США Дональда Трампа о военных вариантах, сообщила газета The Wall Street Journal. После этого сообщения цены на нефть также выросли в пятницу.

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Тем временем экспорт СПГ с Ближнего Востока через Ормузский пролив — на который до начала конфликта приходилась примерно пятая часть мировых мощностей — остается значительно ниже довоенного уровня, несмотря на недавний рост, что делает рынок уязвимым к риску полного прекращения поставок из региона.

Кроме того, поставки СПГ от другого крупного экспортера, Австралии, за последний месяц сократились, что привело к уменьшению мирового предложения и поддержало цены.

Что говорят аналитики о ценах

Низкие запасы газа в Европе и геополитические риски "вероятно, продолжат подталкивать цены на ближайший контракт к новым максимумам на фоне растущих опасений относительно потенциальной эскалации на Ближнем Востоке", говорится в аналитической записке Energy Aspects Ltd. Они ожидают серьезных перебоев с поставками в течение первого квартала 2027 года.

Европейские хранилища топлива заполнены лишь на 75%, что значительно ниже обычного уровня для этого времени года, а в крупнейшей экономике — Германии — этот показатель составляет менее 62%. В четверг представитель итальянского правительства резко раскритиковал Германию за недостаточное пополнение запасов природного газа этим летом, утверждая, что дефицит приводит к росту цен по всей Европе.

"Мы тоже хотели бы видеть несколько более высокие уровни запасов газа, — заявил в пятницу, 30 октября, утром в интервью местному радио президент Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. Он добавил, что страна добилась прогресса в диверсификации источников энергоснабжения.

Bloomberg ожидает, что рост цен на СПГ приведет к снижению спроса в некоторых чувствительных к ценам регионах в ноябре, таких как Южная и Юго-Восточная Азия. Европе, возможно, все равно придется платить больше за поставки топлива, особенно когда похолодание и периоды слабого ветра повысят спрос на топливо.

К 11:40 утра по амстердамскому времени фьючерсы на декабрь в Нидерландах выросли на 5,3% и составили 103,16 евро за мегаватт-час.

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Юлия Шрамко

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