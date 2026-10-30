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Цены на нефть растут четвертый месяц подряд на фоне войны с Ираном

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Brent и WTI выросли после атаки на танкер, а Brent ожидает четвертый месяц роста. Рынок опасается перебоев с поставками из-за войны.

Цены на нефть растут четвертый месяц подряд на фоне войны с Ираном

Цены на нефть выросли в пятницу, 30 октября, и, как ожидается, продемонстрируют четвертый месяц роста подряд после того, как атака на танкер в Ормузском проливе подчеркнула сохраняющиеся риски для поставок из-за продолжающейся уже восьмой месяц американо-израильской войны против Ирана. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Подробности

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре, срок действия которых истекает в пятницу, подорожали на 1,20 доллара, или на 1,04%, до 116,08 доллара за баррель по состоянию на 3:23 GMT (5:23 по Киеву). Более активно торгуемый январский контракт подорожал на 1,39 доллара, до 112,19 доллара.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,37 доллара, или на 1,34%, до 103,37 доллара.

В течение месяца цены на нефть марки Brent выросли почти на 11%, а на нефть WTI — на 14%.

В пятницу танкер в Ормузском проливе — ключевом морском пути для поставок нефти и топлива из Персидского залива — был подорван взрывными устройствами, прикрепленными с небольшого судна, сообщила UKMTO. Личности нападавших пока не установлены.

"Продолжающиеся боевые действия в районе Ормузского пролива на фоне сомнений в жизнеспособности дипломатического пути поддерживают высокие цены на нефть в ожидании эскалации конфликта в ближайшие недели", — заявил Саул Кавоник, руководитель отдела энергетических исследований MST Marquee.

В четверг хуситы заявили об атаках на несколько объектов в Саудовской Аравии, включая крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Рас-Тануре, нефтеперерабатывающий завод в Рабиге и производственный объект в Абкайке, принадлежащий государственной компании Saudi Aramco, в то время как возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что перехватила крылатую ракету, запущенную хуситами в направлении западного региона королевства.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 29 октября, что вице-президент Джей Ди Вэнс обратился к Ирану с просьбой помочь стране получить медикаменты после того, как американские СМИ сообщили, что Вэнс написал письмо главному сотруднику службы безопасности Тегерана с просьбой возобновить мирные переговоры.

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Иран получил письмо от Вэнса, но пока не ответил на него, сообщило полуофициальное информационное агентство страны Tasnim, добавив, что Тегеран хочет, чтобы США выполнили его условия, и "любая позиция, противоречащая этим условиям, является неприемлемой".

Иран отверг предложения Катара о прекращении войны с США — Reuters28.10.26, 17:56 • 5074 просмотра

На фоне опасений по поводу безопасности на Ближнем Востоке компании ExxonMobil и Chevron отменили планы своих руководителей посетить крупнейшую нефтяную выставку Объединенных Арабских Эмиратов на следующей неделе, сообщили Reuters два источника, знакомые с ситуацией.

Прогноз цен

Цены на нефть могут стать еще более волатильными в ближайшие пару недель из-за парламентских выборов в Израиле и промежуточных выборов в Конгресс США, заявил Оле Хансен, руководитель отдела сырьевой стратегии Saxo Bank, на брифинге для СМИ в Сингапуре в четверг.

Хансен сказал, что повышенная неопределенность усложняет прогнозирование цен, но ожидает, что нефть будет торговаться в более высоком диапазоне — от 70 до 90 долларов за баррель — по сравнению с довоенным уровнем в 60–70 долларов, даже после окончания конфликта из-за риска возобновления боевых действий и необходимости пополнения запасов.

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Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Израиль
Джей Ди Вэнс
Reuters
Дональд Трамп
Сингапур
Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран