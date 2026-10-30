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Ціни на нафту зростають четвертий місяць поспіль на тлі війни з Іраном

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Brent і WTI зросли після атаки на танкер, а Brent очікує четвертий місяць підйому. Ринок побоюється перебоїв поставок через війну.

Ціни на нафту зростають четвертий місяць поспіль на тлі війни з Іраном

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, 30 жовтня, і очікується четвертий місяць зростання поспіль, після того, як атака на танкер в Ормузькій протоці підкреслила ризики для поставок, що зберігаються, через американо-ізраїльську війну проти Ірану, яка триває вже восьмий місяць. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні, термін дії яких спливає у п'ятницю, подорожчали на 1,20 долара, або на 1,04%, до 116,08 долара за барель станом на 3:23 GMT (5:23 за Києвом). Активніший січневий контракт подорожчав на 1,39 долара до 112,19 долара.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,37 долара, або на 1,34%, до 103,37 долара.

Протягом місяця ціни на нафту марки Brent зростали майже на 11%, а на нафту WTI — на 14%.

У п'ятницю танкер в Ормузькій протоці - ключовому морському шляху для постачання нафти і палива з Перської затоки - був підірваний вибуховими пристроями, прикріпленими з невеликого судна, повідомила UKMTO. Особу нападників поки не встановлено.

"Бойові дії, що продовжуються, в районі Ормузької протоки на тлі сумнівів у життєздатності дипломатичного шляху підтримують високі ціни на нафту в очікуванні ескалації конфлікту в найближчі тижні", — заявив Саул Кавонік, керівник відділу енергетичних досліджень MST Marquee.

У четвер хусити заявили про атаки на кілька об'єктів у Саудівській Аравії, включаючи найбільший нафтопереробний завод у Рас-Танурі, нафтопереробний завод у Рабігу і виробничий об'єкт в Абкайку, що належить державній компанії Saudi Aramco, у той час як очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила, що перехопила крилату ракету, запущену хуситами в напрямку західного регіону королівства.

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 29 жовтня, що віцепрезидент Джей Ді Венс звернувся до Ірану з проханням допомогти країні отримати медикаменти після того, як американські ЗМІ повідомили, що Венс написав листа головній посадовій особі з безпеки Тегерана з проханням відновити мирні переговори.

Трамп підтвердив звернення Венса до Ірану, але заявив, що йшлося про медичну допомогу29.10.26, 05:55 • 5146 переглядiв

Іран отримав листа від Венса, але поки не відповів на нього, повідомило напівофіційне інформаційне агентство країни Tasnim, додавши, що Тегеран хоче, щоб США виконали його умови, і "будь-яка позиція, що суперечить цим умовам, є неприйнятною".

Іран відхилив пропозиції Катару щодо припинення війни зі США - Reuters28.10.26, 17:56 • 5076 переглядiв

На тлі побоювань щодо безпеки на Близькому Сході компанії ExxonMobil та Chevron скасували плани своїх керівників відвідати найбільшу нафтову виставку Об'єднаних Арабських Еміратів наступного тижня, повідомили Reuters два джерела, знайомі із ситуацією.

Прогноз цін

Ціни на нафту можуть стати ще більш волатильними в найближчі пару тижнів через парламентські вибори в Ізраїлі та проміжні вибори до Конгресу США, заявив Оле Гансен, голова відділу товарної стратегії Saxo Bank, на брифінгу для ЗМІ в Сінгапурі в четвер.

Гансен сказав, що підвищена невизначеність ускладнює прогнозування цін, але він очікує, що нафта торгуватиметься у вищому діапазоні від 70 до 90 доларів за барель порівняно з довоєнним рівнем у 60-70 доларів, навіть після закінчення конфлікту через ризик відновлення бойових дій та необхідність поповнення запасів.

США готуються до нової війни з Іраном після виборів, що загрожує черговим стрибком цін на нафту та бензин28.10.26, 23:35 • 4148 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Brent
Ізраїль
Джей Ді Венс
Reuters
Дональд Трамп
Сінгапур
Саудівська Аравія
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Іран