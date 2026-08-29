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Европа вступает в зиму с самыми низкими запасами газа за 13 лет - The Guardian

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

Газовые хранилища ЕС заполнены на 63% по сравнению со средним показателем в 80% на конец августа. В Германии находится около половины запасов, что усиливает риск дефицита.

Европа вступает в зиму с самыми низкими запасами газа за 13 лет - The Guardian

Европа вступает в зиму с наименьшими за последние 13 лет запасами газа. Это вызвало "зимнюю панику" среди энергетических трейдеров, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По данным публикации, в последнюю неделю августа заполненность газовых хранилищ ЕС составляла 63 %, что значительно ниже среднего показателя в 80 % для конца августа за последние годы. Это один из самых низких уровней, которые когда-либо фиксировались для этого времени года.

По словам Грега Молнара, аналитика по вопросам газа и профессора, с учетом нынешних медленных темпов наполнения газохранилищ ЕС, вероятно, войдет в зимний отопительный сезон с запасами газа, которые будут примерно на пятую часть ниже среднего показателя за последние пять лет и будут находиться на самом низком уровне с 2013 года.

Низкий уровень запасов, естественно, повышает риск усиления волатильности цен зимой

- отметил он, добавив, что ситуация может ухудшиться из-за "волн холода или слабых ветров", которые увеличат потребление газа в течение зимы.

Газовые хранилища ЕС с большими трудностями пытаются достичь сниженного показателя заполнения в 80 % к началу зимы, поскольку война США и Израиля против Ирана вызвала серьезные перебои в экспорте нефти и газа из региона Персидского залива.

Дополнительно

Проблемы с поставками газа особенно остро стоят в Западной Европе, где уровень заполнения хранилищ значительно ниже, чем в таких странах, как Италия и Польша, которым удалось заполнить свои газовые хранилища более чем на 80 %.

В Германии, которая располагает крупнейшими в Европе мощностями для хранения газа, хранилища заполнены примерно наполовину, по данным Gas Infrastructure Europe. Уровень заполнения хранилищ в Бельгии и Нидерландах, которые через газопроводы напрямую подключены к британскому газовому рынку, составляет 51% и 45% соответственно.

Напомним

Уровень хранения газа в Германии чрезвычайно низкий, что угрожает дефицитом поставок в ноябре. Берлин не хочет отказываться от доктрины свободного рынка, несмотря на риски.

Евгений Устименко

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