рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення у низці регіонів і Києві
Київ • УНН
Через російські обстріли аварійні відключення запровадили в Києві та низці областей. На Одещині й Київщині пошкоджено енергооб’єкти.
росія знову атакувала енергетику в Україні. У низці регіонів 2 листопада введено аварійні відключення світла, у тому числі у Києві. Про це УНН пише з посиланням на дані НЕК "Укренерго", ДТЕК та місцевих обленерго.
Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють
Про аварійні відключення повідомляли зокрема у Сумській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Житомирській областях, а також у Києві та Київській області.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, вказали в Укренерго.
За даними ДТЕК, на Одещині ворог атакував енергетичний об'єкт ДТЕК, є знеструмлення.
"Вночі 2 листопада ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Щойно це стало можливим, енергетики розпочали ремонти. На ранок частину родин вдалося перезаживити. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - повідомили у ДТЕК.
Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, "у Білоцерківському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури".
У Білій Церкві, за повідомленням місцевої міськради з посиланням на "Білоцерківвода", "через влучання БПЛА в інфраструктурний обʼєкт протягом години буде зупинено водопостачання на місто". Жителів закликали зробити запас води.
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