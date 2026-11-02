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The New York Times

рф вновь атаковала энергетику, аварийные отключения в ряде регионов и Киеве

Киев • УНН

 • 1896 просмотра

Из-за российских обстрелов аварийные отключения ввели в Киеве и ряде областей. В Одесской и Киевской областях повреждены энергообъекты.

рф вновь атаковала энергетику, аварийные отключения в ряде регионов и Киеве

россия вновь атаковала энергетику в Украине. В ряде регионов 2 ноября введены аварийные отключения света, в том числе в Киеве. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные НЭК "Укрэнерго", ДТЭК и местных облэнерго.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями российских обстрелов, в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Предварительно опубликованные графики отключений в регионах, где применены аварийные отключения, в настоящее время не действуют

- сообщили в Укрэнерго.

Об аварийных отключениях сообщали, в частности, в Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Житомирской областях, а также в Киеве и Киевской области.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, указали в Укрэнерго.

По данным ДТЭК, в Одесской области враг атаковал энергетический объект ДТЭК, есть обесточивания.

"Ночью 2 ноября враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Как только это стало возможным, энергетики начали ремонтные работы. К утру часть семей удалось перезапитать. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - сообщили в ДТЭК.

Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, "в Белоцерковском районе в результате атаки вражеских БпЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры". 

В Белой Церкви, по сообщению местного горсовета со ссылкой на "Белоцерковьводоканал", "из-за попадания БПЛА в инфраструктурный объект в течение часа будет остановлено водоснабжение города". Жителей призвали сделать запас воды.

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Юлия Шрамко

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