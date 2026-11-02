За ночь уничтожили три четверти реактивных дронов рф - подробности от ВС ВСУ

россия в ночь на 2 ноября запустила по Украине 193 дрона. Сбито или подавлено 154 из них, в том числе 77% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Откуда и чем ударил враг

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 ноября (с 18:00 1 ноября) противник атаковал 193 ударными БПЛА типа Shahed (75 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Курск, Брянск — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Сколько уничтожили

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БПЛА типа Shahed (58 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, более 6 ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника на 26 локациях, а также падение сбитых (обломков) на 9 локациях.

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