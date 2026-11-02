За ніч знищили три чверті реактивних дронів рф - деталі від ПС ЗСУ

росія у ніч на 2 листопада запустила по Україні 193 дрони. Збито або придушено 154 з них, у тому числі 77% з реактивних. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Звідки і чим вдарив ворог

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 листопада (з 18:00 1 листопада) противник атакував 193 ударними БпЛА типу Shahed (75 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Скільки знищили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed (58 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, понад 6 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

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