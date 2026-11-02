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Що святкують 2 листопада в Україні та світі

Київ • УНН

 • 26 перегляди

2 листопада відзначають міжнародні дні захисту журналістів, вітіліго та обізнаності про стрес. Віряни вшановують мучеників.

Що святкують 2 листопада в Україні та світі

2 листопада у світі під егідою ООН відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, за закликом ВООЗ та медичних організацій проходять Всесвітній день вітіліго та День поінформованості про стрес. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого мученика Акіндина, святого мученика Пігасія та з ними 7000 мучеників, а за старим стилем згадують святого великомученика Артемія Антіохійського, пише УНН.

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists)

Офіційна міжнародна дата ООН, проголошена Генеральною Асамблеєю у 2013 році. Дата обрана на згадку про двох французьких журналістів — Клода Верлона та Гілена Дюпона, які були вбиті під час виконання професійних обов'язків у Малі 2 листопада 2013 року. Подія закликає уряди країн розслідувати випадки насильства, погроз, викрадень та вбивств медійників, притягувати винних до відповідальності та створювати безпечні умови для виконання журналістом свого громадського обов'язку.

Всесвітній день вітіліго (World Vitiligo Day)

Дата спрямована на популяризацію знань про вітіліго — хронічне аутоімунне захворювання шкіри, що характеризується втратою пігментації та появою білих плям на тілі. Подія покликана розвінчати міфи про заразність цієї хвороби, протидіяти стигматизації пацієнтів у суспільстві, надавати психологічну підтримку хворим та залучати кошти на наукові дослідження дерматологічних патологій.

День поінформованості про стрес (International Stress Awareness Day)

Започаткований у 1998 році за ініціативи Міжнародної асоціації управління стресом. Захід присвячений висвітленню впливу тривалого психоемоційного навантаження на фізичне здоров'я людини, профілактиці професійного вигорання, розвитку навичок емоційної саморегуляції та популяризації доступних методів психологічної самодопомоги.

День поминання всіх померлих (All Souls' Day)

Поминальний день західнохристиянського календаря, який настає одразу після Дня всіх святих. Започатковане святим Оділоном Клюнійським у X столітті, свято присвячене молитвам за душі покійних християн, які перебувають у Чистилищі. У багатьох країнах світу люди відвідують цвинтарі, запалюють свічки на могилах рідних та замовляють заупокійні меси.

 За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святих мучеників Акіндина, Пігасія, Аффонія, Елпідифора, Анімодиста та з ними 7000 мучеників. Вони були знатними християнами при дворі перського царя Шапура II. Відкрито визнавши віру перед правителем, вони зазнали жорстоких катувань, під час яких виявили непохитність і молитвою творили чудеса. Чудесне зцілення мучеників та їхня стійкість навернули до Христа тисячі персів, які разом із ними прийняли мученицьку смерть.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого великомученика Артемія Антіохійського  — видатного воєначальника та правителя Єгипту, який викрив імператора Юліана Відступника у гоніннях на християн і прийняв за це мученицьку кончину через усічення голови у 362 році.

Олександра Месенко

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