Что празднуют 2 ноября в Украине и мире

2 ноября в мире под эгидой ООН отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, по призыву ВОЗ и медицинских организаций проходят Всемирный день витилиго и День осведомлённости о стрессе. В церковном календаре по новому стилю чтят святого мученика Акиндина, святого мученика Пигасия и с ними 7000 мучеников, а по старому стилю вспоминают святого великомученика Артемия Антиохийского, пишет УНН.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists)

Официальная международная дата ООН, провозглашённая Генеральной Ассамблеей в 2013 году. Дата выбрана в память о двух французских журналистах — Клоде Верлоне и Гилене Дюпоне, которые были убиты при исполнении профессиональных обязанностей в Мали 2 ноября 2013 года. Мероприятие призывает правительства стран расследовать случаи насилия, угроз, похищений и убийств представителей СМИ, привлекать виновных к ответственности и создавать безопасные условия для выполнения журналистом своего общественного долга.

Всемирный день витилиго (World Vitiligo Day)

Дата направлена на популяризацию знаний о витилиго — хроническом аутоиммунном заболевании кожи, которое характеризуется потерей пигментации и появлением белых пятен на теле. Мероприятие призвано развенчать мифы о заразности этого заболевания, противодействовать стигматизации пациентов в обществе, оказывать психологическую поддержку больным и привлекать средства на научные исследования дерматологических патологий.

День осведомлённости о стрессе (International Stress Awareness Day)

Учреждён в 1998 году по инициативе Международной ассоциации управления стрессом. Мероприятие посвящено освещению влияния длительной психоэмоциональной нагрузки на физическое здоровье человека, профилактике профессионального выгорания, развитию навыков эмоциональной саморегуляции и популяризации доступных методов психологической самопомощи.

День поминовения всех усопших (All Souls' Day)

Поминовальный день западнохристианского календаря, который наступает сразу после Дня всех святых. Учреждённый святым Одилоном Клюнийским в X веке, праздник посвящён молитвам за души усопших христиан, пребывающих в Чистилище. Во многих странах мира люди посещают кладбища, зажигают свечи на могилах родных и заказывают заупокойные мессы.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святых мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анимодиста и с ними 7000 мучеников. Они были знатными христианами при дворе персидского царя Шапура II. Открыто признав веру перед правителем, они подверглись жестоким пыткам, во время которых проявили непоколебимость и молитвой творили чудеса. Чудесное исцеление мучеников и их стойкость обратили ко Христу тысячи персов, которые вместе с ними приняли мученическую смерть.

По старому календарю верующие чтят память святого великомученика Артемия Антиохийского — выдающегося военачальника и правителя Египта, который разоблачил императора Юлиана Отступника в гонениях на христиан и принял за это мученическую кончину через усекновение головы в 362 году.