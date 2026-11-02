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The New York Times
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російські удари посилюють потребу України в іноземній допомозі - Bloomberg

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Посилення атак рф підвищує потребу України в західному фінансуванні. НБУ прогнозує падіння ВВП на 0,4% у 2026 році.

російські удари посилюють потребу України в іноземній допомозі - Bloomberg

На тлі посилення російських ударів по українській інфраструктурі потреба України в іноземній фінансовій допомозі зростає, а продовження війни до 2027 року дедалі більше залежатиме від стабільності західного фінансування. Про це йдеться у звіті Bloomberg Economics, пише УНН.

Деталі

Російські війська посилили удари по українській діловій інфраструктурі, енергетичних об'єктах і цивільній транспортній мережі, застосовуючи дрони та ракети. За оцінками аналітиків, це може призвести до скорочення української економіки у 2026 році.

Минулого тижня Національний банк України суттєво погіршив прогноз щодо динаміки ВВП на 2026 рік. Замість очікуваного раніше зростання на 1,8% регулятор прогнозує скорочення економіки на 0,4%.

Якщо прогноз справдиться, це стане першим економічним спадом в Україні з 2022 року, коли після повномасштабного вторгнення Росії ВВП країни впав більш ніж на 30%.

Попри стійкість української економіки протягом п'яти років повномасштабної війни, посилення російських атак на енергетичну, промислову та експортну інфраструктуру збільшує потребу країни у зовнішній підтримці.

Водночас зберігати обсяги міжнародної допомоги стає складніше через втому від війни та політичні зміни в європейських країнах.

Європейський Союз, найбільший донор України, передбачив понад 100 млрд доларів на підтримку українських воєнних потреб у 2026–2027 роках. Однак, за оцінками Києва, цих коштів може бути недостатньо через зростання витрат на тлі продовження війни.

Минулого місяця президент Володимир Зеленський заявив, що у 2027 році Україні знадобиться 70 млрд євро (78 млрд доларів) для фінансування оборони.

Додатковим ризиком для подальшої підтримки України Bloomberg Economics називає політичну невизначеність у ключових європейських державах. Зокрема, президентські вибори у Франції та парламентські вибори в Італії й Польщі можуть ускладнити ухвалення рішень щодо майбутньої допомоги.

Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним у Туреччині за посередництва Ердогана01.11.26, 22:26 • 12317 переглядiв

Ольга Розгон

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