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The New York Times

Российские удары усиливают потребность Украины в иностранной помощи — Bloomberg

Киев • УНН

 • 7260 просмотра

Усиление атак РФ повышает потребность Украины в западном финансировании. НБУ прогнозирует падение ВВП на 0,4% в 2026 году.

Российские удары усиливают потребность Украины в иностранной помощи — Bloomberg

На фоне усиления российских ударов по украинской инфраструктуре потребность Украины в иностранной финансовой помощи возрастает, а продолжение войны до 2027 года всё больше будет зависеть от стабильности западного финансирования. Об этом говорится в отчёте Bloomberg Economics, пишет УНН.

Подробности

Российские войска усилили удары по украинской деловой инфраструктуре, энергетическим объектам и гражданской транспортной сети, применяя дроны и ракеты. По оценкам аналитиков, это может привести к сокращению украинской экономики в 2026 году.

На прошлой неделе Национальный банк Украины существенно ухудшил прогноз динамики ВВП на 2026 год. Вместо ожидавшегося ранее роста на 1,8% регулятор прогнозирует сокращение экономики на 0,4%.

Если прогноз оправдается, это станет первым экономическим спадом в Украине с 2022 года, когда после полномасштабного вторжения России ВВП страны упал более чем на 30%.

Несмотря на устойчивость украинской экономики на протяжении пяти лет полномасштабной войны, усиление российских атак на энергетическую, промышленную и экспортную инфраструктуру увеличивает потребность страны во внешней поддержке.

В то же время сохранять объёмы международной помощи становится сложнее из-за усталости от войны и политических изменений в европейских странах.

Европейский союз, крупнейший донор Украины, предусмотрел более 100 млрд долларов на поддержку украинских военных нужд в 2026–2027 годах. Однако, по оценкам Киева, этих средств может быть недостаточно из-за роста расходов на фоне продолжения войны.

В прошлом месяце президент Владимир Зеленский заявил, что в 2027 году Украине понадобится 70 млрд евро (78 млрд долларов) для финансирования обороны.

Дополнительным риском для дальнейшей поддержки Украины Bloomberg Economics называет политическую неопределённость в ключевых европейских государствах. В частности, президентские выборы во Франции и парламентские выборы в Италии и Польше могут осложнить принятие решений относительно будущей помощи.

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Ольга Розгон

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