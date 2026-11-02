путін пообіцяв заборонити вербування громадян Гани на війну проти України

російський диктатор володимир путін пообіцяв заборонити залучення громадян Гани до війни проти України. Заборона має стосуватися як незаконного вербування, так і добровільного вступу до російської армії. Про це повідомив міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква, пише УНН.

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За його словами, відповідну обіцянку путін дав під час зустрічі з президентом Гани Джоном Драмані Махамою у кремлі після третього саміту "росія – Африка".

У відповідь на занепокоєння, висловлене президентом Махамою, путін заявив, що громадянам Гани більше не дозволятимуть брати участь у конфлікті в Україні. Ця заборона поширюється на всі обставини участі, як через незаконне вербування, так і за власною ініціативою – зазначив Аблаква.

росія завербувала тисячі іноземців для війни

Раніше незалежна міжнародна комісія ООН звинуватила росію в торгівлі людьми через обманне вербування іноземців для участі у війні. За даними розслідувачів, постраждали десятки чоловіків щонайменше з 29 країн.

За інформацією проєкту "Хочу жити", від 2022 року контракти з російською армією підписали майже 29 тисяч іноземців. В українському полоні перебувають громадяни 55 держав.

Під міжнародним тиском росія призупинила вербування громадян 39 країн, зокрема Китаю, Індії, Єгипту та Кенії.

У серпні глава МЗС Гани повідомляв про загибель 62 громадян країни на війні проти України. москва заперечує звинувачення в незаконному вербуванні іноземців.

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