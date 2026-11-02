путін пообіцяв заборонити вербування громадян Гани на війну проти України
Київ • УНН
путін пообіцяв президенту Гани заборонити вербування її громадян до армії рф. Раніше на війні загинули 62 ганці.
російський диктатор володимир путін пообіцяв заборонити залучення громадян Гани до війни проти України. Заборона має стосуватися як незаконного вербування, так і добровільного вступу до російської армії. Про це повідомив міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква, пише УНН.
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За його словами, відповідну обіцянку путін дав під час зустрічі з президентом Гани Джоном Драмані Махамою у кремлі після третього саміту "росія – Африка".
У відповідь на занепокоєння, висловлене президентом Махамою, путін заявив, що громадянам Гани більше не дозволятимуть брати участь у конфлікті в Україні. Ця заборона поширюється на всі обставини участі, як через незаконне вербування, так і за власною ініціативою
росія завербувала тисячі іноземців для війни
Раніше незалежна міжнародна комісія ООН звинуватила росію в торгівлі людьми через обманне вербування іноземців для участі у війні. За даними розслідувачів, постраждали десятки чоловіків щонайменше з 29 країн.
За інформацією проєкту "Хочу жити", від 2022 року контракти з російською армією підписали майже 29 тисяч іноземців. В українському полоні перебувають громадяни 55 держав.
Під міжнародним тиском росія призупинила вербування громадян 39 країн, зокрема Китаю, Індії, Єгипту та Кенії.
У серпні глава МЗС Гани повідомляв про загибель 62 громадян країни на війні проти України. москва заперечує звинувачення в незаконному вербуванні іноземців.
Замість заробітків - війна проти України: три країни вимагають від рф повернути своїх громадян25.10.26, 17:25 • 4415 переглядiв