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путин пообещал запретить вербовку граждан Ганы на войну против Украины

Киев • УНН

 • 1796 просмотра

путин пообещал президенту Ганы запретить вербовку её граждан в армию рф. Ранее на войне погибли 62 ганца.

путин пообещал запретить вербовку граждан Ганы на войну против Украины

российский диктатор владимир путин пообещал запретить привлечение граждан Ганы к войне против Украины. Запрет должен распространяться как на незаконную вербовку, так и на добровольное вступление в российскую армию. Об этом сообщил министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква, пишет УНН.

Детали

По его словам, соответствующее обещание путин дал во время встречи с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой в кремле после третьего саммита "россия – Африка".

В ответ на обеспокоенность, высказанную президентом Махамой, путин заявил, что гражданам Ганы больше не будут позволять участвовать в конфликте в Украине. Этот запрет распространяется на все обстоятельства участия — как через незаконную вербовку, так и по собственной инициативе

— отметил Аблаква.

россия завербовала тысячи иностранцев для войны

Ранее независимая международная комиссия ООН обвинила россию в торговле людьми из-за обманной вербовки иностранцев для участия в войне. По данным расследователей, пострадали десятки мужчин как минимум из 29 стран.

По информации проекта "Хочу жить", с 2022 года контракты с российской армией подписали почти 29 тысяч иностранцев. В украинском плену находятся граждане 55 государств.

Под международным давлением россия приостановила вербовку граждан 39 стран, в частности Китая, Индии, Египта и Кении.

В августе глава МИД Ганы сообщал о гибели 62 граждан страны на войне против Украины. москва отрицает обвинения в незаконной вербовке иностранцев.

Вместо заработка - война против Украины: три страны требуют от рф вернуть своих граждан25.10.26, 17:25 • 4415 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
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