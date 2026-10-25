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Вместо заработка - война против Украины: три страны требуют от рф вернуть своих граждан

Киев • УНН

 • 1734 просмотра

Граждан Казахстана, Кении и Кыргызстана вербовали в российскую армию обманом или принуждением. Правительства стран добиваются их возвращения и расследуют случаи торговли людьми.

Вместо заработка - война против Украины: три страны требуют от рф вернуть своих граждан

Кыргызстан, Казахстан и Кения заявляют о случаях привлечения своих граждан в российскую армию путём обмана или принуждения. Власти этих стран пытаются добиться возвращения сограждан домой, а вопрос вербовки иностранцев для участия в войне против Украины всё чаще становится предметом дипломатических переговоров. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передаёт УНН.

Детали

Министр иностранных дел Кыргызстана Жеенбек Кулубаев подтвердил, что дипломатическое ведомство получает информацию о случаях принуждения граждан страны к подписанию контрактов с министерством обороны россии. По его словам, такие случаи фиксируют, в частности, в российских военкоматах и следственных изоляторах. Если информация о принудительной вербовке поступает своевременно, кыргызские дипломаты пытаются вмешаться и предотвратить отправку своих граждан на фронт.

Казахстан также ведёт переговоры с российской стороной о возвращении граждан, оказавшихся в зоне боевых действий в Украине. По информации казахстанских дипломатов, ведомство реагирует на обращения сограждан, стремящихся вернуться домой. Некоторые из таких случаев касаются мужчин, которые сначала отправились в россию на заработки, однако впоследствии оказались в составе российских войск. В частности, родственники одного из казахстанцев рассказали, что после жалоб на условия труда его вместе с другими мужчинами отвезли в военкомат, где заставили подписать военный контракт.

Об аналогичной проблеме заявляет и Кения. Власти африканской страны добиваются возвращения своих граждан, которые воевали на стороне россии и попали в украинский плен. Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади сообщил, что завербованным мужчинам обещали гражданское трудоустройство в россии. В частности, речь шла о работе водителями, охранниками или поварами. Однако после прибытия они оказались в составе российской оккупационной армии.

Случаи привлечения иностранцев к войне против Украины посредством обмана или принуждения вызывают всё большую обеспокоенность среди правительств других государств. Отдельные страны рассматривают подобные ситуации как возможные случаи торговли людьми.

Напомним

Ранее УНН сообщал о том, что россия начала вербовать жителей Таиланда в свою армию, обещая "безопасную" службу вдали от Украины.

Александра Василенко

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