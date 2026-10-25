Замість заробітків - війна проти України: три країни вимагають від рф повернути своїх громадян

Киргизстан, Казахстан і Кенія заявляють про випадки залучення своїх громадян до російської армії шляхом обману або примусу. Влада цих країн намагається домогтися повернення співгромадян додому, а питання вербування іноземців для участі у війні проти України дедалі частіше стає предметом дипломатичних переговорів. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

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Міністр закордонних справ Киргизстану Жеенбек Кулубаєв підтвердив, що дипломатичне відомство отримує інформацію про випадки примушування громадян країни до підписання контрактів із міністерством оборони росії. За його словами, такі випадки фіксують, зокрема, у російських військкоматах і слідчих ізоляторах. Якщо інформація про примусове вербування надходить своєчасно, киргизькі дипломати намагаються втрутитися та запобігти відправленню своїх громадян на фронт.

Казахстан також веде переговори з російською стороною щодо повернення громадян, які опинилися в зоні бойових дій в Україні. За інформацією казахстанських дипломатів, відомство реагує на звернення співгромадян, які прагнуть повернутися додому. Частина таких випадків стосується чоловіків, котрі спочатку вирушили до росії на заробітки, однак згодом опинилися у складі російських військ. Зокрема, родичі одного з казахстанців розповіли, що після скарг на умови праці його разом з іншими чоловіками відвезли до військкомату, де змусили підписати військовий контракт.

Про аналогічну проблему заявляє і Кенія. Влада африканської країни домагається повернення своїх громадян, які воювали на боці росії та потрапили в український полон. Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді повідомив, що завербованим чоловікам обіцяли цивільне працевлаштування в росії. Зокрема, йшлося про роботу водіями, охоронцями або кухарями. Натомість після прибуття вони опинилися у складі російської окупаційної армії.

Випадки залучення іноземців до війни проти України через обман або примус викликають дедалі більше занепокоєння серед урядів інших держав. Окремі країни розглядають подібні ситуації як можливі випадки торгівлі людьми.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв про те, що росія почала вербувати жителів Таїланду до своєї армії, обіцяючи "безпечну" службу далеко від України.